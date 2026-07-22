Helgtjänst inom hemtjänsten i Funäsdalen
Härjedalens kommun / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Härjedalen Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Härjedalen
2026-07-22
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Hos oss möts du av engagerade kollegor som älskar sitt arbete och bryr sig om människorna vi finns till för. Vi hjälper, stöttar och inspirerar varandra samtidigt som vi varje dag skapar trygghet och livskvalitet för våra medborgare.
Nu söker vi dig som vill bli en del av vårt team. Du trivs med att samarbeta och kommunicera, vågar ställa frågor när du behöver och delar gärna med dig av dina erfarenheter. Samtidigt är du självgående, tar ansvar för ditt arbete och känner dig trygg i att planera och leda din arbetsdag. Hos oss får du ett meningsfullt arbete där ingen dag är den andra lik, där din kompetens uppskattas och där vi tillsammans gör skillnad – på riktigt.
Du arbetar 24 timmar per vecka med heltidslön och arbetstiden är i huvudsak alternerande fredag till söndag eller lördag till måndag.
Tillträde 2026-09-01 eller enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2026-07-22Dina arbetsuppgifter
• Ge stöd åt våra brukare i deras vardag, i form av bland annat personlig omvårdnad, stöd vid måltider, tvätt, hantering av mediciner och förflyttningar.
• Vara en viktig länk mellan olika vårdaktörer och anhöriga.KvalifikationerKvalifikationer
• Erfarenhet av arbete inom äldreomsorgen i minst tre månader.
• B-körkort.
För att arbeta inom vård av äldre och vuxna med funktionsnedsättning krävs utdrag ur belastningsregistret.
Meriterande:
• Medicindelegering.Dina personliga egenskaper
• Du är flexibel, har hög servicekänsla och förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp.
• Du har ett positivt förhållningssätt, ser möjligheter och är lyhörd mot såväl brukare och anhöriga som dina kollegor.
• Du är noggrann, känner ett stort engagemang och tar ansvar för ditt arbete.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
• Friskvårdspeng.
• Friskvårdstimme.
Låter det intressant? Är du den vi söker? Tveka inte att skicka in din ansökan till oss redan idag!
Kontaktinformation
Theresa Henley, Enhetschef, 0684 - 167 88, theresa.henley@herjedalen.se
Anneli Fundin, Skyddsombud Kommunal, anneli.fundin@herjedalen.se
Mia Hurtig, Fackligt ombud Kommunal, 076 - 141 60 82, mia.hurtig@herjedalen.se
Arbetsplats
846 72 Funäsdalen
Viktig information:
Arbetsgivare: Härjedalens kommun
Ref.nr: 5157195445
Tjänstens omfattning: 100%
Tillsvidareanställning med ev. provanställning
Startdatum: 2026-09-01
Sista dag att ansöka är 2026-08-08 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härjedalens Kommun
(org.nr 212000-2510), https://www.herjedalen.se/
Medborgarhuset (visa karta
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842 80 FUNÄSDALEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Härjedalens kommun Kontakt
Fackligt ombud Kommunal
Mia Hurtig mia.hurtig@herjedalen.se +46761416082 Jobbnummer
10008776