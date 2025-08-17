Helgpersonal till Stations Caféet

EC Stations Caféet AB / Butikssäljarjobb / Trollhättan
2025-08-17


Helgpersonal sökes till Stations Caféet
Stations Caféet söker en serviceinriktad och pålitlig person som vill arbeta extra hos oss på helger.

Publiceringsdatum
2025-08-17

Dina arbetsuppgifter
Kassa och kundbemötande
Försäljning av kaffe, dryck och snacks
Beredning av frallor och mackor
Påfyllning och enklare städning

Vi söker dig som:
Är glad, social och tycker om att ge bra service
Är noggrann och kan ta ansvar
Har möjlighet att jobba helger (lördag och söndag)

Tidigare erfarenhet inom café eller butik är meriterande men inget krav - vi lär upp rätt person.
Plats: Stations Caféet, Trollhättans tågstation
Ansökan: Skicka personligt brev och cv till stationscafeet@outlook.com

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-16
E-post: stationscafeet@outlook.com

Arbetsgivare
EC Stations Caféet AB (org.nr 559362-6178)
Bergslagstorget 1 (visa karta)
461 32  TROLLHÄTTAN

Jobbnummer
9461559

