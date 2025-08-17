Helgpersonal till Stations Caféet

Dina arbetsuppgifter Kassa och kundbemötande Försäljning av kaffe, dryck och snacks Beredning av frallor och mackor Påfyllning och enklare städning
Vi söker dig som: Är glad, social och tycker om att ge bra service Är noggrann och kan ta ansvar Har möjlighet att jobba helger (lördag och söndag)
Tidigare erfarenhet inom café eller butik är meriterande men inget krav - vi lär upp rätt person. Plats: Stations Caféet, Trollhättans tågstation Ansökan: Skicka personligt brev och cv till stationscafeet@outlook.com