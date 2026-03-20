Helgpersonal till hemtjänsten - Täby Kyrkby

Vi söker dig som är en omsorgsfull och engagerad undersköterska eller vårdbiträde med ett varmt hjärta för människor. Hos oss på Aleo Care får du ett meningsfullt arbete där du varje dag gör skillnad för våra kunder samtidigt som du blir en viktig del av ett stöttande och professionellt team.
Som omvårdnadspersonal i hemtjänsten arbetar du nära våra kunder i deras hem och bidrar till trygghet, självständighet och livskvalitet i vardagen. Hos Aleo Care värdesätter vi engagemang, ansvarstagande och vilja att utvecklas. För dig som vill finns möjlighet att med tiden ta på dig mer ansvar och utvecklas i din roll.
Arbetsuppgifter - Vad kommer du att göra?
Hos oss har du en central roll i kundernas liv. Arbetsuppgifterna varierar utifrån individuella behov och kan bland annat omfatta:

Personlig omvårdnad - hjälp med personlig hygien, på- och avklädning samt förflyttningar

Socialt stöd & samtal - skapa trygghet genom närvaro, samtal och omtanke

Stöd i vardagen - hjälp vid måltider, enklare hushållssysslor och andra moment som underlättar kundens vardag

Tillsyn & trygghetsskapande insatser - vara uppmärksam på kundens behov och bidra till en säker omsorg

Dokumentation - dokumentera insatser enligt biståndsbeslut och genomförandeplan

Trygghetslarm - snabbt bemöta akuta behov hos kunder som larmat. Vi arbetar på uppdrag av Vallentuna kommun och ansvarar för både sedvanliga hemtjänstuppgifter och hantering av trygghetslarm mellan kl. 07.00 - 22.00. Det innebär ett omväxlande uppdrag med både planerade och mer akuta insatser.

Vem är du?
Vi söker dig som delar vår syn på att omsorg görs med hjärtat och som vill bidra till en trygg och professionell hemtjänst. För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har:

Undersköterskeutbildning (Meriterande) - med godkänd utbildning och gärna erfarenhet från hemtjänst eller liknande verksamhet

Flytande svenska - du uttrycker dig väl i tal och skrift och dokumenterar enligt rutiner

B-körkort (Krav) - du är en trygg och van bilförare

Cykelvana - du känner dig bekväm med att cykla mellan kunder

Ansvarstagande & stresstålig - du tar initiativ, planerar ditt arbete och behåller lugnet i pressade situationer

Självständig & samarbetsvillig - du arbetar självständigt men trivs i team

Empatisk & kommunikativ - du är lyhörd, respektfull och har lätt för att skapa förtroende

Flexibel & lösningsorienterad - du anpassar dig i en föränderlig vardag och hittar vägar framåt

Digitalt van - du använder mobil och dokumentationssystem i arbetet

Tjänstgöring och anställningsvillkor
Tjänstgöring: lördag - söndag Arbetstider: 07.00 - 15.30 alt. 15.30 - 22.00 Anställningsform: timanställning Arbetsplats: du utgår från vårt kontor i Täby Kyrkby och arbetar inom Vallentuna kommun.
Vi tar ej emot ansökningar per mejl.

Om företaget
Vår vision är att vara Sveriges mest kundcentrerade vårdföretag. Arbeta för att människor ska leva ett självständigt liv utifrån sina behov och förutsättningar. Detta gör vi med Omsorg från hjärtat!
Aleo Omsorg är ett familjeägt företag grundat 2017 och som bedriver verksamheter i Täby, Vallentuna, Österåker, Vaxholm och Oxelösund. I dagsläget driver vi verksamhet inom områdena hemtjänst, boendestöd och hemservice.
Vi arbetar för en så hög personalkontinuitet som möjligt i vår planering. På kontoret har vi administrativ personal som planerar medarbetare och kunder i flera olika geografiska områden.
Våra medarbetare är undersköterskor, vårdbiträden och servicepersonal. Vi har moderna miljövänliga el-hybridbilar, arbetskläder, friskvårdsbidrag och arbetar modernt med digitala system för arbetsscheman och kundinsatser. Vi har kollektivavtal via Fremia. Samtliga medarbetare är försäkrade under sin anställning och erbjuds tjänstepension.
Vi är ett rekommenderat företag via Reco för åren 2021-2025.

Sista dag att ansöka är 2026-04-20
Aleo Care AB
Midgårdsvägen 20
187 74  TÄBY

För detta jobb krävs körkort.

Aleo Omsorg

Tuva Lindvall
tuva@aleocare.se
0762302219

