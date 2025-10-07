Helgarbetare sökes till premium gym.
Gillar du träning och att hjälpa andra människor att utvecklas? Gillar du också att påverka och ta stort ansvar
Vi ser att du ska vara social och vilja arbeta med människor, ha en attityd med fokus på lösningar och inte problem, förstå vikten av att vara glad och trevlig. Viss erfarenhet inom träning men framförallt tidigare erfarenhet av service och säljarbete.
På Spr athlete Factory blir du en viktig pusselbit på vår fortsatta resa framåt med fokus på tillväxt och för ett friskare samhälle.
Vi söker dig som:
Är social, positiv, tålmodig samt har en bra organisationsförmåga.
Alltid vill ha medlemmen i fokus och snabbt agera för att tillmötesgå och gärna överträffa medlemmens förväntningar.
Förstår att god service levereras bland annat genom att ge kunden full uppmärksamhet, vara informell samt entusiastisk.
Älskar att förbättra din kompetens och vill engagera dig för att varje dag lära dig och dina medarbetare något nytt.
Förstår vikten av försäljning och vill arbeta aktivt med det.
Har vana vid kök och servering, då vi serverar frukost och lunch.
Tjänsten är främst på vårat gym i city men kan förekomma pass på söder.
Tjänsten är fast varannan helg men kan tillkomma fler pass.
