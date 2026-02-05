Helg/sommarjobb i Arlas automatiserade kyllager
2026-02-05
Vi på Arla söker nu nya medarbetare till vårt mejeri i Jönköping.
Vill du ha ett fartfyllt och praktiskt arbete? Är du en flexibel och positiv person som trivs att jobba med andra och har förmåga att hantera självständigt arbete?
Studerar du på gymnasium / högskola och hinner med deltidsjobb varannan söndag då har vi jobbet för dig! Publiceringsdatum2026-02-05Dina arbetsuppgifter
Som medarbetare på Arlas kyllager ingår du i en härlig arbetsgrupp med mycket humor och bra sammanhållning. Dina arbetsuppgifter kommer vara att plocka och packa mejeriprodukter som ska skickas ut till butik.
Det är ett högt tempo och tunga lyft förekommer, vilket innebär att du behöver känna dig bekväm med det. I kyllagret är det även cirka 4 grader.
Deltidsjobb innebär för närvarande arbete varannan söndag och krav på att kunna arbeta minst fyra veckor heltid på sommaren. Det finns även möjligheter till extrapass under veckodagar och helger samt extra arbetsveckor under sommaren. Denna tjänst gäller i första hand för gymnasie- / högskolestuderande.
Din Bakgrund
Som person är du driven och trivs när det är mycket att göra. Vidare tror vi att du är flexibel, prestigelös och kvalitetsmedveten i din yrkesroll. Truckkort och lagervana är fördel men inget krav. Kyllagret är ett modernt automatiserat lager där du skall kunna läsa och förstå säkerhetsföreskrifter.
Om Arla Foods
Arla är ett globalt bondeägt företag som arbetar "från bondgård till tallriken" Vi är marknadsledare inom vårt område och stolta över vår verksamhet som genomsyras av mångfald och stora ambitioner. En välkomnande företagskultur som skapar arbetsglädje är viktigt för oss och vi månar om att ge våra anställda utmanande arbetsuppgifter och goda utvecklingsmöjligheter.
Som anställd på Arla har du stora möjligheter att genomföra ditt examensarbete på mejeriet. Arla har ett mycket populärt F15 Traineeprogram.
Om kyllagret
Kyllagret är ett modernt automatiserat lager med unik mix av åldrar, kön och nationaliteter. Vi har en kall arbetsmiljö men varm stämning där lagret alltid kommer före jaget!
Ansökan och kontakt
Är du den vi söker? Ansök redan idag! Observera att du kan uppleva lång svarstid.
Varaktighet 6 mån visstidsanställning med goda möjligheter till förlängning.
Shape the Future of Dairy
Arla is a global leader in the dairy industry, committed to enabling good food choices that make life better, providing people with natural, sustainable nourishment, while taking care at every step to ensure Arla is a choice they can feel good about. If you are looking to shape the future with an ambitious global cooperative that truly cares about your growth, where everyone feels valued and empowered, and collaboration is the core of culture, Arla is a choice you can feel good about. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Detta är ett deltidsjobb.
Verktygsvägen 21
553 02 JÖNKÖPING
