Hej Uppdragsledare Elnät!
2025-12-19
Är du en fena på att leda och hålla koll på detaljer? Trivs du när du får lösa klurigheter och problem i anläggningen med lika delar expertkunskap och relationsbyggande för framdrift? Då kan du vara vår nya vardagshjälte!
Vi letar efter två uppdragsledare som kommer leda våra distributionselektriker och grävlag med att lösa driftfel och akuta störningar, anslutningsärenden, mindre projekt och den löpande driften av vårt elnät.
Utan el stannar Eskilstuna och Strängnäs och på affärsområde elnät ser vi till att elen kommer fram till våra kunder, det gör vi genom att ständigt underhålla, bygga ut och utveckla våra lokala elnät. Du kommer att tillhöra vår avdelning fälttjänster där vi hanterar en spännande mix av uppdrag och mindre projekt. Vårt huvuduppdrag är att ansluta nya kunder till vårt elnät och se till att redan anslutna kunder upplever minimalt med avbrott.
Dina arbetsuppgifter
I de projekt som du är med och arbetsleder har du ansvar för planering, utförande, miljö, arbetsmiljö och ekonomi. Du hanterar kontakter med kunder och leverantörer. Du följer upp dina uppdrag både tekniskt och ekonomiskt. Vi jobbar tätt över hela affärsområdet och tillsammans ser vi till att ständigt utveckla oss och de processer vi jobbar i, för att bidra till hela verksamhetens mål.
" I ett litet kommunalt elnätsföretag jobbar man nära och gör skillnad för både kunder och ägare. Vårt arbete syftar till att möjliggöra hållbar samhällsutveckling idag och för våra barn" säger Anna-Åsa Hellström, affärsområdeschef elnät
Vi är en liten organisation med korta beslutsvägar, där du är en viktig medarbetare som har stora möjligheter att påverka och utveckla vårt bidrag till samhället. Det finns stora möjligheter att själv lägga upp arbetet, så det passar både dig och verksamheten. Du kommer både att vara ute på fält och på kontoret.
Utbildning och tidigare erfarenhet
Vi vill träffa dig som är engagerad och bidrar med en positiv laganda. Du har en fingertoppskänsla för struktur, ordning och leverera en hög nivå i dina uppdrag.
Du har:
- Drivit elnätsprojekt, andra infrastrukturprojekt eller haft en arbetsledande roll är såklart positivt men inget krav.
- Flera års erfarenhet som distributionselektriker eller motsvarande erfarenhet som vi bedömer som likvärdig, om du saknar projektledarerfarenhet.
- Har förmåga att planera och driva uppdrag och projekt i olika faser, samt planera verksamheten för distributionselektriker och grävlag
Vänta inte, sök redan idag!
Har du några frågor om tjänsten eller bara är nyfiken och vill veta mer? Tveka inte att höra av dig till Johan Törnberg, avdelningschef Fälttjänster, via mailto:johan.tornberg@esem.se
eller https://esem.varbi.com/center/tool/position/882145/edit/tab:1/016-106537
Om Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö
Vi är drygt 600 kollegor som på olika sätt ser till att vardagen fungerar för våra invånare i Eskilstuna och Strängnäs. Tillsammans levererar vi hållbara produkter och trygga tjänster med stor nytta och liten miljöpåverkan. Var med på en hållbar miljöresa där dina idéer är betydelsefulla. Som medarbetare på Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö är du med och bygger framtiden!
En del av våra tjänster omfattas av säkerhetsprövning där grund för anställning är godkänd säkerhetsprövning. Innan anställningsavtal kan skrivas lämnar alla ett drogtest. I din anställning kan du komma att krigsplaceras. Krigsplacering innebär att du har en skyldighet att tjänstgöra under höjd beredskap. Om den tjänst som du sökt till berörs i nuläget informeras du under rekryteringsprocessen, observera att förändring kan ske med tiden.
