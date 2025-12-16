Hej du idrottslärare, kom till Vasaskolan 4-6!
Ludvika kommun / Grundskollärarjobb / Ludvika Visa alla grundskollärarjobb i Ludvika
2025-12-16
, Smedjebacken
, Ljusnarsberg
, Fagersta
, Säter
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ludvika kommun i Ludvika
, Borlänge
, Leksand
eller i hela Sverige
I Ludvika är barn och ungdomar viktiga! Det visar vi genom att göra barnen och ungdomarna till navet i den kommunala organisationen. De flesta resurser riktade till barn och ungdomar har samlats under en och samma nämnd. Där finns förskola, grundskola, anpassad grundskola och även individ-och familjeomsorgen. Gemensamt för samtliga verksamheter är ett medvetet kvalitetsarbete för att ständigt utveckla och förbättra arbetet med barn och ungdomar.
Arbetsplatsen
Vi på Vasaskolans rektorsområde lyfter gärna fram att vi arbetar för eleven i centrum. Vi finns här, för att vår skola skall vara den bästa skolan för varje elev som går här. En avgörande faktor är att vi arbetar tillsammans kring planering, uppföljning, bedömning och organisation. Hos oss går eleverna från förskoleklass till åk 6 och i varje årskurs finns lärare, lärare i fritidshem och lärarassistenter efter behov. Varje profession är lika viktig och tillsammans gör vi elevernas kunskapsresa till den bästa möjliga. Tidigare år har vi utvecklat våra kunskaper inom bedömning och SKUA och lärt oss en hel del nytt om flerspråkighet. Vi har ett extra fokus på värdegrundsarbetet och bland annat har vi använt materialet "Bråka smartare" med våra elever. Som mål har vi att förbättra våra undervisningsmetoder och delge varandra goda exempel för att gemensamt öka måluppfyllelsen. Vi satsar också på rörelse och har ett rörelseteam på skolan som bidrar med extra rörelse i vardagen och har fått till en god organsation på raster och andra uteaktiviteter under skol- och fritidshemstid.
På området har vi tre förstelärareförordnanden inom ramen för Pott2 som kan innebära ett högre tillägg. Förstelärarna tillsammans med lärarlaget arbetar med att utveckla undervisningen. Som lärare hos oss delar du gärna med dig av stort och smått och har ett nära samarbetar med dina kollegorna. Samarbete är en viktig faktor för oss då vi vill underlätta arbetsbördan för våra lärare och värna om en god arbetsmiljö. I din undervisning arbetar du till viss del själv och till viss del med stöd av lärare i fritidshem, lärararkollegor i arbetslaget eller lärarassistent. Tillsammans i årskursernas Lilla lag fördelas resurser utifrån var behovet är som störst och eftersom organisationen är föränderlig kan också behovet ändras. Det innebär att det ser olika ut i de olika grupperna och att det kan variera från att ni är en profession till att ni är flera professioner i samma sal under lektionstid.
På Vasaskolan poängterar personalen att det ska vara roligt att lära och det är också därför vi skrattar så mycket! Trivsel, samarbete och glädje är lika viktigt för våra elever som för oss. Kan du tänka dig att bli en del av detta och lära våra elever allt du kan inom området idrott och hälsa? Då har du nu möjlighet att söka dig till en arbetsplats med god sammanhållning och fantastiska eleve, där det alltid finns en kollega nära till hands för stöd och hjälp om det behövs.
Arbetsuppgifter
Hos oss på Vasaskolan är din huvudsakliga uppgift att planera, genomföra och bedriva undervisning i idrott och hälsa för årskurs 4-6 så att eleverna når sin fulla potential, även planera och anordna friluftsdagar samt temaaktiviteter tillsammans med lärarlaget. Hos oss på Vasaskolan är alla klasslärare mentorer till varsin grupp, du kommer därför att samverka med hela lärarlaget utifrån att du undervisa i alla årskurser för mellanstadiet. Även samverkan med lärarassisteter, lärare i fritidshem och övriga skoplersonal ingår. Tätt samverkan med idrottsläraren för åk 1-3 ser vi som en självklarhet. Vi tror på ett tillsammans arbete och sätter stor vikt på god samverkan, som idrottslärare samverkar du med vårdnadshavare i de fall där det finns behov utifrån undervisningen.Publiceringsdatum2025-12-16Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare i årskurserna 4-6 med inriktning idrott och hälsa. Varje dag är unik i skolans värld och vi löser dagarna tillsammans för att alla skall få bästa möjliga förutsättningar. Du behöver vara påhittig, nyfiken och tycka om att utmanas, för i din roll kommer du träffa alla våra elever i olika konstellationer. Du behöver vara öppen för att samarbeta nära andra vuxna vilket innebär att du ska kunna ge och ta konstruktiv kritik. För att arbeta på Vasaskolan arbetar du efter visionen att vi skall vara den bästa skolan för varje elev som går här.
Möjlighet till förstelärarförodnande finns om du uppfyller kriterierna för detta.
Vi ser erfarenhet som meriterande, men erbjuder även mentorsstöd till dig som är nyexaminerad.
Det här får du av oss!
Förutom att arbeta med spännande frågor i en varierande vardag får du möjligheten att bli en del av en organisation som upprätthåller viktiga samhällsfunktioner för invånare i Ludvika kommun. Som anställd hos oss har du bland annat tillgång till friskvårdsförmåner och goda möjligheter till kompetensutveckling. Läs gärna på ludvika.se under rubriken Jobba hos oss.
I Ludvika kommun arbetar vi efter vår värdegrund Lagandan som består av fyra principer: Relationer, Glädje, Lärande och Driv. Den bygger på samverkan och samarbete, en vi-känsla och en vilja att fortsätta utvecklas. Det är med Lagandan som vi tar oss an vårt uppdrag och strävan mot vår vision om att vara framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.
Anställningsform
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Arbetstid: Dagtid
Tillträde: Snarast
Antal platser: 1
Övrig information
I enlighet med Lag (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn, krävs att du som erbjuds tjänsten kan uppvisa ett utdrag ur Polismyndighetens belastningsregister. Detta önskar vi att du liksom din legitimation medtar vid eventuell intervju.
Tjänsten är fördelat på två adresser då F-4 Befinner sig på en adress och åk 5-6 på en annan, du kommer därför att vara olika dagar på 5-6 samt F-4.
Upplysningar
Chef:
Rektor, Kine Finstad 0240-56 58 61
Bitr. rektor, Susanna Bjärud 0240 860 70
Arbetstagarorganisation:
Sveriges Lärare nås via växeln 0240-86 000
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 20260102. Vi tar endast emot ansöningar via vårt rekryteringssystem.
Vi undanber oss alla erbjudanden om kandidatförmedling samt annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ludvika kommun
(org.nr 212000-2270), http://www.ludvika.se Jobbnummer
9646077