Hedemorabostäder söker en Systemförvaltare med ansvar för dataskydd
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Hedemora kommun – Dalarnas äldsta stad är en ekokommun i södra Dalarna med cirka 15 500 invånare. Förutom en levande landsbygd finns här modern industri med gamla anor. Kommunen erbjuder stora möjligheter till ett rikt friluftsliv, närhet till högskola och goda kommunikationer till bland annat Stockholmsregionen. Hedemora kommuns vision är att skapa en bygd med framtidstro där människor och näringsliv utvecklas.
Hedemorabostäder AB (HEBO) är det kommunala allmännyttiga bostadsföretaget som äger och förvaltar bostäder och lokaler i Hedemora kommun. Tillsammans med Kommunfastigheter AB (HEKO) bidrar vi till att skapa en attraktiv kommun där boende, företagare och besökare kan trivas, utvecklas och växa.
Vill du kombinera systemförvaltning, dataskydd och verksamhetsutveckling i en roll där du får vara nära verksamheten och göra verklig nytta?
Som systemförvaltare och dataskyddsspecialist får du en bred och viktig roll inom Hedemorabostäders administrativa avdelning. Du arbetar nära hela organisationen och har ett självständigt ansvar för att våra verksamhetssystem fungerar effektivt, säkert och i linje med verksamhetens behov.
I rollen ansvarar du för den dagliga systemförvaltningen, användarstöd, behörighetsadministration och kontakt med systemleverantörer. Du bidrar också till utveckling av rutiner, dokumentation, utbildningar och förbättringar kopplade till våra system och arbetssätt.
Som dataskyddsspecialist samordnar och driver du bolagets dataskyddsarbete. Det innebär att du stödjer organisationen i frågor kopplade till GDPR, informationssäkerhet, riskanalyser, incidenthantering och dokumentation. Du blir en viktig intern resurs som hjälper medarbetare och chefer att arbeta tryggt, strukturerat och lagenligt med information och personuppgifter.
Vi söker dig som
har erfarenhet av systemförvaltning och ett intresse för hur digitala system kan bidra till bättre arbetssätt i verksamheten. Du har god kunskap om GDPR och kommunicerar tydligt på svenska, både muntligt och skriftligt.
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har:
Relevant högskoleutbildning inom IT, systemvetenskap, juridik eller motsvarande eller erfarenhet som kan betraktas som likvärdig.
Erfarenhet av systemförvaltning, gärna från offentlig sektor och/eller fastighetsbranschen.
God kunskap om GDPR och gärna erfarenhet av dataskyddsarbete.
Intresse för informationssäkerhet, AI och ny teknik.
Erfarenhet av verksamhetsutveckling och förbättringsarbete.
Förmåga att stötta, utbilda och skapa förtroende i organisationen.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av fastighetsanpassade system, exempelvis Momentum, iBinder eller liknande.
Som person
För att trivas i rollen är du strukturerad, noggrann och analytisk. Du har lätt för att skapa ordning, se samband och hitta lösningar. Du arbetar självständigt och driver frågor framåt, samtidigt som du är lyhörd och samarbetar väl med andra.
Eftersom rollen innebär många kontaktytor behöver du vara kommunikativ och pedagogisk. Du har förmåga att förklara komplexa frågor på ett tydligt sätt och skapa förståelse för både system, rutiner och dataskydd i vardagen.
Vi erbjuder dig
Hos Hedemorabostäder får du en varierad och utvecklande roll där du kombinerar teknik, verksamhetsutveckling och dataskydd. Du blir en viktig del av en organisation med korta beslutsvägar, nära samarbete och stort eget ansvar. Här får du möjlighet att påverka arbetssätt, utveckla processer och bidra till att stärka bolagets digitala och informationssäkra framtid.
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med placering i Hedemora. Du får möjlighet till kompetensutveckling utifrån verksamhetens och dina behov. Som start utbildningen Leda utan att vara chef. Vi har friskvårdsbidrag och friskvårdstimme och många gemensamma personalaktiviteter.
Mer om Hedemorabostäder
Tillsammans är vi cirka 70 medarbetare inom Hedemorabostäder och Hedemora kommunfastigheter. I rollen samarbetar du nära kollegor från hela organisationen och blir en del av en verksamhet som präglas av samhällsnytta, engagemang och långsiktighet.Publiceringsdatum2026-06-30Så ansöker du
Låter det här som nästa steg för dig? Välkommen med din ansökan!
I den här rekryteringen samarbetar vi med Kraftplan HR Business Partner. Om du har frågor om jobbet är du välkommen att kontakta Ulrika Eck, Ekonomi- och administrativ chef, på 0225-346 88 eller Brita Westberg, Kraftplan, 070-142 76 13. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftplan AB
(org.nr 556980-5004)
776 97 HEDEMORA Arbetsplats
Kraftplan Kontakt
Rekryterare
Brita Westberg brita.westberg@kraftplan.com +46701427613 Jobbnummer
9985380