Heavy Repair Operatör - Torslanda - Batterifabriken
2025-09-01
Who are we?
Volvo Cars is a company on a mission; to bring traditional car manufacturing into a connected, sustainable and smart future.
Since 1927, we have been a brand known for our commitment to safety, creating innovative cars that make life less complicated for our consumers. In 2010, we decided to transform our business, resulting in a totally new generation of cars and technologies, as well as steady growth and record sales. Today, we're expanding our global footprint in Europe, China and the US, and we're on the lookout for new talent.
We are constantly pushing our own skills and abilities to drive change in the automobile industry like never before. We are looking for innovative, committed people to join us in this endeavour and create safe, sustainable and connected cars. We believe in the power of people and will challenge and support you to reach your full potential. Join us and be part of Volvo Cars' journey into the future.
Vad erbjuder vi?
Torslanda Batterifabrik är vårt senaste tillskott på VCT där vi kommer tillverka nästkommande generation batterier. Vårt uppdrag är att tillhandahålla problemfri användning för konsumenterna genom att skapa maximalt värde genom hela batteriets livscykel. Vi är i uppbyggnadsfas där vi har möjlighet att bygga vår process, metoder och arbetssätt från grunden.
Som Heavy Repair Operatör på Torslanda Batterifabrik kommer du att spela en central roll i omställningen till elektrifiering. Du kommer att arbeta med högspänningsbatterier för fullelektriska batteripack, där ditt fokus ligger på felsökning, analys, reparation och komplettering av batteripack när vi går in i produktion under 2026. I våra förseriefaser kommer vi att testa vår process och produkt för att optimera och förbättra där du kommer vara med under resan och bidra med din kunskap och erfarenhet.
Arbetstid:
Denna tjänst är förlagd på kvällsskift när produktion startar. Fram till produktionsstart kommer du att arbeta i projektfas under dagtid.
Vad kommer du att utföra?
I rollen som Heavy Repair Operatör kommer du att vara ansvarig för att reparera och återtillverka batterier enligt instruktioner, samt felsöka, analysera, rengöra och reparera batterierna. Planerat underhåll och 5S utförs regelbundet, och störningar löses för att minimera konsekvenserna av fel. Aktivt deltagande i analyser för att identifiera rotorsaker och hitta permanenta lösningar är en viktig del av rollen. Förbättringsförslag skapas och genomförs löpande.
Utöver ovan kommer du även att:
* Utföra administrativa uppgifter relaterade till analys, reparation och tillhörande återkoppling.
* Ansvara för att underhållsuppgifterna utförs i tid och med hög kvalitet.
* Delta aktivt i störningsanalyser.
* Ansvara för korrekt rapportering, administration och dokumentation.
* Analysera återkommande fel och orsaker i utrustningen.
Du och dina färdigheter
Vi ser att du har gymnasiekompetens, där yrkesutbildning inom fordonsteknik eller elektronik är meriterande. Du bör ha flera års erfarenhet inom relevant område, såsom mekaniker eller tekniker, och goda tekniska kunskaper i HV-batteripack är en fördel. Starka praktiska färdigheter och erfarenhet av att hantera maskiner och verktyg är nödvändiga. Du behöver även ha goda PC-kunskaper.
Är du den vi söker?
Vi söker en person med ett positivt bemötande som visar förtroende, respekt och tillit. Nyfikenhet och intresse för elektrifiering och nya utmaningar är viktiga egenskaper. Du bör vara ordningsam, strukturerad och fokuserad på kund, kvalitet och precision. Drivkraft, självständighet och initiativförmåga, samt förmåga att tänka i nya banor, är nödvändiga för att lyckas. En positiv inställning och förmåga att hantera stress i högt tempo är viktigt, liksom punktlighet och en positiv inställning till förändring. Engagemang i att skapa en god arbetsmiljö och främja samarbete värdesätts högt.
Du bygger förtroende och tillit genom att vara äkta, ärlig och ha hög integritet. Din förmåga att samverka och bygga partnerskap för att uppnå gemensamma mål gör dig till en utmärkt Heavy Repair Operatör. Du utvecklar dig själv genom att aktivt söka nya vägar för lärande och utmaningar, är säkerhetsorienterad och agerar förebild.
Slutligen är du engagerad, flexibel och ansvarsfull i både din roll och för batteriprocessen. Ersättning
