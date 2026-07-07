Headhunter
Consensus Sverige AB / Personaltjänstemannajobb / Stockholm Visa alla personaltjänstemannajobb i Stockholm
2026-07-07
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Consensus är ett av region Örebros största kompetensrådgivningsföretag och har sedan 2019 ett kontor i Stockholm. Vi har tre affärsområden: Rekrytering, konsult och utbildning vilket innebär att vi kan stötta våra kunder med i stort sett alla sina kompetensutmaningar.
Vi vill fortsätta växa och addera värde till våra kunder, just nu behöver vi utöka med en headhunter till vårt kontor i Stockholm.
Om rollen
Du kommer att hjälpa människor att hitta sina nya drömjobb och samtidigt hjälpa organisationer att hitta kompetensen som gör skillnaden, kan det bli häftigare?
I rollen som Headhunter kommer du att tillhöra kompetensförsörjningsteamet och ha din hemmaplan inom konsultverksamheten. Dina närmaste kollegor blir konsultchefer, headhunters och rekryteringskonsulter.
Hos oss ansvarar du för att identifiera och attrahera specialister och chefer till såväl stora, internationella företag som små och expansiva företag. Du nätverkar aktivt inom primärt industrin och håller proaktivt kontakten med personer som kan tänkas vara potentiella kandidater. Vi fördelar aktiviteterna mellan oss och ditt huvudsakliga ansvar och fokus är att säkerställa att vi hittar och attraherar rätt kandidater till våra processer och att vi har den bästa kandidatupplevelsen på marknaden. Exempel på arbetsuppgifter är:
Searcharbete - Identifiera, kontakta och bygga relationer med kandidater
Intervjuer - genomföra intervjuer med kandidater över telefon, fysiskt och digitalt.
Annonsering - framtagande och placering av annonser i relevanta medier med strategiska beslut kring inriktning och spridning.
Kunddialog - presentation av kandidater, löpande rapportering samt verksamhetsanalys- och kravprofilsmöten.
Proaktiv bearbetning – hålla koll på kandidatmarknaden för att säkerställa att vi har bra kandidater i vårt nätverk för framtida behov.
För dig som vill arbeta med människor och driva utmanande projekt är Consensus en väldigt attraktiv arbetsplats.
Varför ska du jobba hos oss?
Consensus är en platt organisation med en hög grad av självledarskap vilket skapar friheter för dig samtidigt som det ställer krav på din förmåga att ta ansvar och självständigt planera och prioritera din tid.
Vårt team har höga ambitioner samtidigt som vi är extremt måna om teamets sociala trygghet, intern tillförlitlighet samt tydlighet. Vi vill ha ett klimat där alla ska ha möjlighet att vara transparenta, kunna fråga och be om hjälp så att vi gemensamt tar oss framåt på bästa sätt.
Vi ser till att alltid ha något kul planerat i pipen! Oavsett om det är en AW, kickoff eller en workshop är vi måna om att våra medarbetare ska trivas hos oss. Det är lika viktigt att ha kul tillsammans som att varje medarbetare har en insikt i vad Consensus gör.
I Stockholm sitter vi centralt på kontorshotell vid Hötorget, i fräscha lokaler med många bekvämligheter. Vi tror på att utveckla vår kompetens och ser att vi, när det är möjligt, i största grad lyfter våra medarbetare till nya roller.
Vem är du?
I rekryteringsprocessen kommer vi att sätta största fokus kring dina personliga egenskaper. Vi tror att du är ambitiös, resultatorienterad, har en god retorisk förmåga och motiveras av att skapa nya relationer. Det är också viktigt att du har en ödmjuk inställning för att ta till dig nya arbetssätt samt för att sätta dig in i våra kunders olika verksamheter. Som Headhunter hos oss ser vi det som meriterande om du har eftergymnasial utbildning och erfarenhet av ett jobb med mycket sociala kontakter.
Tillträde sker enligt överenskommelse men vi hoppas att du har möjlighet att börja efter sommaren för att till hösten bli mer självständig i rollen.
Ansökan
Vill du arbeta med människor, bygga relationer och hjälpa några av Sveriges mest spännande industriföretag att hitta rätt kompetens? Då vill vi gärna ha din ansökan!
Är du nyfiken på att veta mer från rekryterande chef så är du välkommen att kontakta Carl Niordson från vecka 33 på carl.niordson@consensus.nu
eller Telefonnummer: 072 090 80 77. Sista ansökningsdag är 9 augusti 2026.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Consensus Sverige AB
(org.nr 556629-9284)
Kungsgatan 64 (visa karta
)
111 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Consensus Jobbnummer
9995854