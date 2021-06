Headhunter - deltid - Consensus Sverige AB - Administratörsjobb i Stockholm

Consensus utvecklar sina kunders konkurrenskraft genom affärsdriven kompetensrådgivning, rekrytering, utbildning och konsulttjänster. Vi är en erkänt kompetent aktör på marknaden som befinner sig i kraftig expansion och som även framledes kommer ha fortsatt höga tillväxtambitioner. Alla företag måste utvecklas för att vara konkurrenskraftiga på marknaden över tid. Vi har en välfylld verktygslåda som hjälper våra kunder att få rätt kompetens på rätt plats och vid rätt tillfälle. Vi har kompetensen du behöver och personligheten som gör skillnad.Vi erbjuderAtt hjälpa människor att hitta sitt nästa drömjobb och samtidigt hjälpa organisationer hitta rätt kompetens, kan det bli häftigare än så?Nu söker vi ytterligare kollegor till vårt team som vill addera värde för våra kunder. Vi vill fortsätta växa inom våra tre affärsområden - rekrytering av chefer och specialister, utbildning och konsultuppdrag - och vänder oss till dig som vill vara med och driva tillväxtresan tillsammans med oss.Vi har ett eget kontor på Vasagatan 16 och vi hyr in oss på kontorshotellet Convendum vilket innebär att du kan utgå från alla Convendum i Stockholm. Vi värdesätter gemenskapen men tror att du så snart du är varm i kläderna väljer själv hur mycket du vill arbeta på kontoret och hemifrån.Om rollenSom Headhunter hos oss är du en del av ett professionellt team med höga ambitioner. Med stor passion och engagemang driver du processer från verksamhetsanalys till att identifiera och attrahera kandidater. I teamet, som består av seniora rekryteringskonsulter, konsultchefer och andra headhunters fördelar vi aktiviteterna mellan oss men ditt fokus är primärt att säkerställa kandidatförsörjningen och jobba med administrativa delar inom rekryteringsprocessen.Hos oss ansvarar du för att identifiera och attrahera chefer och specialister till såväl stora, internationella företag som små och expansiva företag. Du nätverkar aktivt inom flertalet branscher och håller proaktivt kontakten med personer som kan tänkas vara potentiella kandidater. För dig som vill arbeta med människor och driva utmanande projekt är Consensus en mycket attraktiv arbetsplats.Uppdraget är deltid och ditt huvudfokus kommer att vara stötta vår Konsultchef Jonas i kandidatförsörjningen för våra konsultuppdrag.Vår kandidatVi söker kandidater som vill ha ett utmanande och stimulerande jobb. Som headhunter hos oss ser vi det som meriterande om du har eftergymnasial utbildning och erfarenhet av försäljning, gärna via telefon. Har du dessutom ett stort kontaktnät är det meriterande. Som person är du mycket ambitiös, resultatorienterad, har en god retorisk förmåga samt en hög arbetskapacitet och en stor social kompetens. För att lyckas i rollen krävs också en ödmjuk inställning för att ta till sig nya arbetssätt samt för att sätta sig in i olika företags verksamheter.2021-06-30Känner du dig redo för att ta nästa steg i din karriär och få möjlighet att använda din expertis för att göra skillnad för oss och våra kunder? Var med på vår resa så skapar vi unika möjligheter tillsammans!Har du några frågor är du välkommen att kontakta Carl Niordson, carl.niordson@consensus.num Telefonnummer: 072 090 80 77. Vi ser fram emot din ansökan, dock senast 10/8 - 2021Varmt välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidDeltid 25% TillsvidareMånadslön - Fast lönSista dag att ansöka är 2021-08-15Consensus Sverige AB