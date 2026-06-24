Head Rigger / Senior Arena Rigger / Rigging Supervisor

S3 Event AB / Ljus- och ljudjobb / Malmö
2026-06-24


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Head Rigger / Rigging Supervisor
Vill du arbeta med några av Nordens största konserter, festivaler, arenor och internationella produktioner?

S3 Event söker nu en erfaren Head Rigger / Rigging Supervisor till vårt växande team.

Vi arbetar med konserter, festivaler, mässor, arenaproduktioner, företagsevent och internationella turnéer där säkerhet, teknisk kompetens och professionalism är avgörande.

Vi söker dig som har dokumenterad erfarenhet av avancerad riggning och som är van att planera, leda och genomföra komplexa rigginstallationer på hög nivå.

Publiceringsdatum
2026-06-24

Om tjänsten
Som Head Rigger / Rigging Supervisor kommer du att ha en central roll i planering, koordinering och genomförande av rigginstallationer för större produktioner i Sverige, Danmark och internationellt.

Arbetet omfattar bland annat:

• Planering av rigglösningar
• Installation av tross- och riggsystem
• Arbete med chain hoists och motorriggning
• Ground Support-system
• PA-riggning
• LED-väggar och videokonstruktioner
• Punktlaster i arenatak
• Arbetsledning av riggteam
• Samordning med produktion, projektledning och tekniska leverantörer

Dina arbetsuppgifter
• Montering och demontering av tross- och riggsystem
• Tolkning av tekniska ritningar och produktionsunderlag
• Belastningsbedömningar och dimensionering av riggkonstruktioner
• Säkerställa att installationer uppfyller gällande säkerhetskrav och branschstandarder
• Planering och koordinering av riggarbete inför produktioner
• Arbetsledning och samordning av personal på plats
• Samarbete med projektledare, tekniker och övrig produktionspersonal

Kvalifikationer
Vi söker dig som har:

• Flera års dokumenterad erfarenhet som Head Rigger, Rigging Supervisor eller Senior Arena Rigger
• Erfarenhet från större arenor, konserter, festivaler eller liknande produktioner
• Mycket god kunskap om trossystem, chain hoists och riggteknik
• Erfarenhet av arbete med punktlaster och takriggning
• God förmåga att läsa och förstå tekniska ritningar
• Erfarenhet av belastningsberäkningar och dimensionering av riggkonstruktioner
• God förståelse för säkerhetsföreskrifter och arbetsmiljökrav
• Goda kunskaper i svenska eller engelska

Meriterande

• PSA-certifiering eller motsvarande
• Fallskyddsutbildning
• Liftkort
• Truckkort
• Körkort B
• Erfarenhet av internationella produktioner
• Erfarenhet av arbetsledning och personalansvar

Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen ser vi att du är:

• Ansvarstagande
• Noggrann och strukturerad
• Lösningsorienterad
• Flexibel och resvillig
• Säkerhetsmedveten
• En god ledare och lagspelare

Vi erbjuder

• Arbete med några av Nordens mest spännande produktioner
• Sverige, Danmark och internationella projekt
• Ett professionellt och engagerat team
• Stor variation mellan produktioner och arbetsmiljöer
• Möjlighet att påverka och utveckla framtida riggprojekt
• Konkurrenskraftiga villkor

Så ansöker du
Skicka CV samt en kort beskrivning av tidigare produktioner och erfarenhet till:

Rekrytering@s3event.se

Märk ansökan:
Head Rigger / Rigging Supervisor

Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24
E-post: Rekrytering@s3event.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
S3 Event AB (org.nr 559504-2234)
215 79  MALMÖ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9977959

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