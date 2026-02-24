Head of Systems and Compliance inom Decentrala Energilösningar
Företagsbeskrivning
Vattenfall är en av Europas största producenter och återförsäljare av el och värme. Våra huvudmarknader är Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark och Storbritannien. Inom Vattenfallkoncernen finns cirka 21 000 anställda. Vi har elektrifierat industrier, levererat energi till bostäder och förvandlat tillvaron genom innovation i över hundra års tid.
Om rollen
Är du redo för din nästa utmaning - kanske finns den inom Vattenfall? Om du, liksom vi vill göra skillnad genom att möjliggöra ett fossilfritt liv så kanske denna roll är något för dig?
Head of Systems and Compliance inom Decentrala Energilösningar
Uppdraget för vår avdelning är att skapa värde till våra kunder genom att erbjuda decentrala energilösningar (DES) bestående av solenergi- och energilagringslösningar - dvs ren, distribuerad och förnybar energi och relaterade optimeringstjänster och flexibilitet. Detta är vårt bidrag till Vattenfalls syfte att möjliggöra ett fossilfritt liv. DES är organiserade inom Affärsområde Customer på Vattenfall.
Som ansvarig chef och ledare för DES Systems and Compliance kommer du tillsammans med ditt team att bidra till att verkställa och utveckla DES-verksamheten i Sverige och Finland. Du kommer att ingå i ledningsgruppen för DES. I din roll som medlem i DES ledningsgrupp förväntas du att representera ditt ansvarsområde och arbeta tvärfunktionellt för att omvandla idéer till genomförbara initiativ och främja en kultur av innovation, samarbete och öppenhet. Du bidrar till att driva avdelningens strategi för inriktning och affärer genom att tillföra insikter, identifiera möjligheter och stödja prioriteringar.
Som chef för DES Systems and Compliance får du chansen att bygga upp en affärskritisk funktion med syfte att fungera som en strategisk brygga mellan verksamhet och Vattenfall IT. Uppdraget syftar till att säkerställa välinformerade och värdestyrda affärsbeslut kring utformning, förvaltning och vidareutveckling av vårt systemlandskap, i linje med verksamhetens mål och övergripande ITstrategi.-strategi.
Teamet består i dagsläget av två medarbetare och är under uppbyggnad. I rollen ingår ett helhetsansvar för såväl ledarskap och kompetensutveckling som etablering av effektiva arbetssätt och strukturer i ett team under utveckling och av signifikant betydelse. Då vår verksamhet beräknas växa i komplexitet under de närmsta åren så kommer mycket fokus över lång tid framåt vara att bygga teamet och identifiera förmågor och roller.
Ansvarsområden:
Leda och utveckla teamet och dess kompetens genom coachande ledarskap och i enlighet med Vattenfalls värderingar.
Etablera och vidareutveckla arbetssätt, metoder och styrmodeller för systemutveckling och systemförvaltning ur ett affärs- och värdeperspektiv.
Ansvara för utveckling och förvaltning av system och integrationer med utgångspunkt i verksamhetens behov, samt säkerställa en stabil, effektiv och modern leveransorganisation med hög driftsäkerhet och kvalitet.
Möjliggöra översättning av verksamhetsbehov till tydliga och prioriterade IT krav samt driva strukturerad kravhantering för att säkerställa att tekniska lösningar stödjer affärens mål och långsiktiga riktning.-krav samt driva strukturerad kravhantering för att säkerställa att tekniska lösningar stödjer affärens mål och långsiktiga riktning.
Ha ett övergripande ansvar för IT säkerhet och säkerhetsarbete genom att säkerställa att system, processer och arbetssätt följer gällande säkerhetsstandarder, ramverk och principer-säkerhet och säkerhetsarbete genom att säkerställa att system, processer och arbetssätt följer gällande säkerhetsstandarder, ramverk och principer
Säkerställa Privacy och regelefterlevnad genom att integrera krav på dataskydd och informationssäkerhet i system, processer och utvecklingsflöden.
Driva och bidra till arbetet med systemarkitektur och plattformsutveckling genom att tillföra affärsperspektiv vid tekniska vägval, standardisering och livscykelhantering i nära samarbete med IT arkitektur och säkerhetsfunktioner.-arkitektur- och säkerhetsfunktioner.
Säkerställa kvalitet, prestanda och tillgänglighet genom att definiera, följa upp och vidareutveckla relevanta mål och nyckeltal för stabilitet, kvalitet och leveransförmåga.
Ansvara för intressenthantering och värdestyrning inklusive IT roadmap, IT budget, prioritering samt löpande kommunikation med verksamheten för att säkerställa maximal affärsnytta.-roadmap, IT-budget, prioritering samt löpande kommunikation med verksamheten för att säkerställa maximal affärsnytta.
Kravspecifikation
Utbildning och erfarenhet som krävs:
Akademisk examen på Master nivå inom Teknik/Civilingenjör eller systemvetenskap
Minst 7-8 års erfarenhet från större företag gärna inom områden som IT, PO/produktägare eller verksamhetsutvecklare /process
Minst 2-3 års erfarenhet som personalansvarig ledare och chef
Erfarenhet från att leda förändring i en ständigt utvecklande marknad med många externa och interna intressenter
Erfarenhet från branscher som energi, tekniska konsumentprodukter eller konsultverksamhet
Erfarenhet av intressenthantering i komplexa och stora organisationer
Flytande i tal / skrift på svenska samt engelska. Kunskaper i finska är en bonus.
Som ledare
Förstår du affären och kan omsätta verksamhetens behov till IT-krav och säkerställa leverans
Är du van att arbeta med många intressenter
Har du en naturlig förmåga att inspirera, engagera och utveckla effektiva team
Har du en god social och kommunikativ förmåga samt kan behålla lugnet oavsett situation.
Har du en hög analytisk förmåga och stort tålamod
Har du en förmåga att kombinera kreativitet med struktur vilken triggas av resultat och deadlines
Är du en sann "can-do" dvs du får saker gjorda och har förmåga och mod att arbeta med ämnen av både operativ och strategisk karaktär
Tror du på äkta laganda - dvs att stödja och agera sparringpartner till varandra är avgörande för nå framgång och är något du skriver under på
Ytterligare information
Vi erbjuder
Förutom att du får vara med och forma framtidens smarta energisamhälle erbjuder vi dig ett utvecklande och omväxlande arbete med många kontaktytor. För oss på Vattenfall är det viktigt att arbete och privatliv har en god balans, därför erbjuder vi flexibilitet i arbetet samt möjlighet till att arbeta hemifrån vid behov. Vi har även en hel del andra personalförmåner som exempelvis arbetstidsförkortning, förmånliga tjänstepensionsavtal, föräldraledighetstillägg med mera. Läs mer om våra förmåner här. Så ansöker du
