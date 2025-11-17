Head of Supply Chain och Commercial Manager APL Strängnäs
APL, Apotek Produktion & Laboratorier AB, har till uppgift att tillverka extemporeläkemedel som är ett individanpassat läkemedel för en enskild patient, i syfte att förbättra och rädda liv. Många beredningar görs till barn och till vuxna med olika typer av överkänslighet. APL är statligt ägt och en av Europas största tillverkare av extemporeläkemedel och är även en etablerad kontraktstillverkare inom Life science-industrin med resurser för utveckling, tillverkning och analys av läkemedel. APL:s ca 600 medarbetare är verksamma vid fem tillverkningsenheter i Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå och Strängnäs.
APL Strängnäs anläggning är specialiserad på tillverkning av penicilliner i olika formuleringar som tabletter, mixturer, kapslar och dospåsar. Här i Strängnäs är vi ca 80 personer i dagsläget och i en expansiv fas med nya projekt och intressanta produkter. Arbetsmiljön hos oss är präglad av god gemenskap, hög kompetensnivå och korta beslutsvägar.
Vi är ett växande läkemedelsföretag med fokus på hög kvalitet och patientsäkerhet. Vår verksamhet präglas av engagemang, samarbete och ett starkt fokus på att leverera säkra och effektiva läkemedel till marknaden. Vi söker nu en driven och strategisk Head of Supply Chain and Commercial Manager som vill ta ett helhetsansvar för vår försörjningskedja och kommersiella utveckling i Strängnäs.
Om rollen:
Som Head of Supply Chain and Commercial Manager kommer du att ha ett övergripande ansvar för att säkerställa en effektiv och hållbar supply chain - från inköp till leverans. Du kommer även att leda det kommersiella arbetet i Strängnäs med fokus på affärsutveckling, kundrelationer och lönsamhet.
Som chef har du budget- och personalansvar, du följer upp och stödjer dina medarbetare och ansvarar för deras arbetsmiljö samt säkerställer att ni tillsammans arbetar i enighet med affärsplanen och måluppfyllelse. Du rapporterar till enhetschef i Strängnäs och ingår i företagets ledningsgrupp.
Dina huvudsakliga ansvarsområden: Ansvara för supply chain flödet från order till utleverans och fakturering, innefattande planering, prognostisering, orderläggning, materialhantering och leverantörshantering
Utveckla och implementera strategier för supply chain och kommersiell tillväxt
Optimera logistik, lagerhållning och inköpsprocesser
Stödja strategisk inköpare, och vid behov ansvara, vid förhandlingar av leverantörskontrakt
Säkerställa hög leveransprecision och kundnöjdhet
Leda och utveckla team inom supply chain och kommersiell verksamhet
Ansvara för budget, prognoser och nyckeltal inom området
Identifiera nya affärsmöjligheter och driva lönsamhetsförbättringar
Leda och koordinera RFI/RFQ processen på anläggningen
Ansvara och ständiga leda förbättringar med befintliga kunder samt bidra till en effektiv kommersiell kundprocess
Kvalifikationer:
Vi söker dig som är en erfaren ledare med bred kompetens inom supply chain och eller kommersiella funktioner. Du har en strukturerad och resultatinriktad arbetsstil med förmåga att kombinera operativt ansvar med strategisk utveckling.
Vi tror att du har:
Dokumenterad erfarenhet av arbete inom supply chain och eller kommersiella funktioner
Erfarenhet av ledande befattningar samt erfarenhet inom läkemedelsbranschen
Stark analytisk förmåga och erfarenhet av att arbeta datadrivet
God förståelse för affärsstrategi, kundbehov och marknadsdynamik
Erfarenhet av förändringsledning och processutveckling
Relevant akademisk utbildning inom logistik, ekonomi, teknik eller motsvarande är meriterande
Goda språkkunskaper i både svenska och engelska i såväl tal som skrift
Vi erbjuder:
APL kännetecknas av en öppen och dynamisk atmosfär med korta beslutsvägar. För att du ska trivas behöver våra värderingar affärsmässig, lyhörd, lösningsorienterad och ansvarstagande passa in på dig.
Alla medarbetare har en individuell utvecklingsplan och tydliga mål som kontinuerligt följs upp. Detta ger var och en möjligheten att påverka sin egen situation och bidra till vår gemensamma utveckling och vi uppmuntrar aktivt till intern rörlighet.
Du får trygga och förmånliga anställningsvillkor med bland annat kollektivavtal, arbetstidsförkortning, friskvårdsbidrag samt lediga klämdagar. Utöver det finns även goda utvecklingsmöjligheter. Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Strängnäs.
Låter det som ett jobb som passar dig? Välkommen in med din ansökan så snart som möjligt! Sista ansökningsdagen är 2025-12-03 men intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att höra av dig till enhetschef Erika Jarméus, 079-06 05 137.
Välkommen att dela en spännande framtid med oss på APL!
