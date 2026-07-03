Head of Shop & Concept
OK-Q8 AB / Chefsjobb / Stockholm Visa alla chefsjobb i Stockholm
2026-07-03
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, Solna
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, Sundbyberg
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eller i hela Sverige
Hela samhället ställer om mot en fossilfri framtid. Vi vill visa vägen i utvecklingen av vår bransch, så att fler kan ta sig fram, ta hand om sitt fordon och driva verksamheter med ett så lågt klimatavtryck som möjligt. Vill du vara med och bidra till hållbar utveckling, på riktigt? Välkommen att följa med på vår resa!
Nu söker vi en Head of Shop & Concept som vill ta ett helhetsgrepp om vår shopaffär och vidareutveckla vårt kategori- och konceptarbete. Rollen är avgörande för att säkerställa en konkurrenskraftig och relevant butiksupplevelse och bidra till ökad försäljning, lönsamhet och kundnöjdhet.
I rollen kommer du att:
Leda och utveckla vårt kategori- och konceptarbete
Säkerställa ett attraktivt, konkurrenskraftigt och lönsamt sortiment
Driva datadriven affärsutveckling och analys
Stärka vår position inom shop och convenience
Du får en central roll i vår Retail-organisation där du får vara med och påverka både strategi, erbjudande och genomförande.
Om rollen
Som Head of Shop & Concept har du ett helhetsansvar för att leda, utveckla och optimera OKQ8:s shopaffär. Rollen är både strategisk och operativ, med fokus på att skapa tillväxt och lönsamhet genom ett tydligt och attraktivt koncept samt effektiv kategoristyrning och starka erbjudanden.
Du kommer att:
Driva utvecklingen av vår shop till att bli nr 1 och utveckla och driva strategin för att ta oss dit.
Leda och utveckla kategori- och konceptorganisationen, inklusive struktur, mål och arbetssätt.
Säkerställa en konkurrenskraftig och lönsam affär genom tydlig kategoristyrning och attraktiv butiksmiljö
Sätta strategi, mål och roadmap för shop- och kategoriarbetet
Säkerställa en konkurrenskraftig och lönsam affär genom tydlig kategoristyrning
Ansvara för sortimentsutveckling, inklusive egna märkesvaror och produktlivscykelhantering
Arbeta nära inköp i frågor kopplade till leverantörer, avtal, prissättning och villkor
Analysera försäljnings- och marknadsdata för att identifiera affärsmöjligheter och förbättringsområden
Driva och följa upp resultat genom KPI:er såsom försäljning, marginal, lageromsättning och kundnöjdhet
Säkerställa kvalitet och leverans från leverantörer
Samarbeta nära station, marknad, inköp och andra funktioner
Ta fram beslutsunderlag och presentera rekommendationer till Retail-ledningen
Utveckla och introducera nya koncept och produktnyheter
Du ingår i Retail ledningsgrupp och har ett tydligt affärsansvar, inklusive budget, omsättning och lönsamhet. Rollen innebär även personalansvar för ett team inom kategori och koncept.
Vi tror att du har:
Flera års erfarenhet från retail och kategoriarbete
Dokumenterad erfarenhet av P&L-ansvar
Erfarenhet av leverantörsförhandlingar och kommersiella avtal
Stark analytisk förmåga och vana att arbeta datadrivet
Erfarenhet av att leda team och driva förändringsarbete
Relevant akademisk utbildning eller motsvarande erfarenhet
Vi ser även att du:
Är strategisk och affärsdriven
Är resultatorienterad och strukturerad
Är en trygg och kommunikativ ledare
Har en stark analytisk förmåga och trivs i en datadriven miljö
Är förändringsbenägen och utvecklingsorienterad
Har mycket god samarbetsförmåga
Har förmåga att driva både kortsiktiga och långsiktiga initiativ parallellt
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Du är en ledare som kombinerar affärsfokus med struktur och engagemang, och du trivs i en roll där du får påverka både strategi och operativt genomförande.
Vi erbjuder
Hos oss på OKQ8 får du arbeta i en flexibel miljö med viktiga och varierande arbetsuppgifter. Vi uppmuntrar samarbete, innovation och utveckling – och vi tror på att vi tillsammans gör varandra bättre. Här blir du en del av en familjär kultur där vi stöttar varandra, har roligt tillsammans och där du ges möjlighet att växa och göra skillnad. Vi vill vara ett företag som speglar samhället, med en inkluderande kultur som minskar utanförskap och främjar mångfald.
Övrig information
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Helen Axelsson; Helen.Axelsson@okq8.se
.
Urval och återkoppling kommer att ske löpande, men processen kan ta något längre tid under sommaren.
Placeringsort: Stockholm, Sveavägen.Tillträde: Enligt överenskommelse.Anställningsform: Tillsvidareanställning med sex månaders provanställning.
För den här tjänsten behöver du vara medborgare i Sverige, ett annat nordiskt land eller ett EU/EES-land, ha permanent uppehållstillstånd i Sverige eller vara asylsökande med rätt att arbeta. Du ska kunna styrka ditt medborgarskap eller din rätt att arbeta i Sverige under rekryteringsprocessen.
I rekryteringsprocessen ingår både psykometriska tester och kompetensbaserade intervjuer, med syfte att främja en rättvis utvärdering för alla kandidater.
Välkommen med din ansökan!
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Vi vet att det är en vågad sak att säga, men vi menar verkligen varje ord. Oavsett om det handlar om ditt första jobb, ditt sista jobb, eller om du har modet att anta en ny utmaning, tror vi att du kan få ditt livs kanske viktigaste jobb här hos oss. På riktigt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OK-Q8 AB
(org.nr 556027-3244)
999 99 STOCKHOLM Arbetsplats
OKQ8 Kontakt
Rekryterare
nabila Ur-Rehman nabila.ur-rehman@okq8.se Jobbnummer
9990720