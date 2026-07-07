Head of Sales
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2026-07-07
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Vill du leda och utveckla en hel säljorganisation i ett bolag i tydlig tillväxtfas? Vi söker en Head of Sales där ditt ledarskap är det som gör störst skillnad.
Rollen
Som Head of Sales har du det övergripande ansvaret för bolagets försäljningsbudget och marginalutveckling. Du leder idag ett säljteam på 8 personer, med tyngdpunkt på två kanaler: partihandel med direktleverans i container från Asien, samt lagerförsäljning till butiksbaserade återförsäljare. Utöver bredd-sortimentet ansvarar du för försäljningen av Torkelson — ett eget varumärke som säljs selektivt till retailkunder och kräver en mer relationsdriven och kurerad säljinsats. Onlineförsäljning och marknad hanteras av en separat funktion som du samverkar nära med, inte minst kring prissättning och kampanjplanering.
Framför allt är detta en ledarroll. Den viktigaste förutsättningen för att lyckas är ditt ledarskap — din förmåga att coacha, utveckla och få ett team att prestera tillsammans. Affärssinne och säljerfarenhet är avgörande, men det är som ledare du gör störst skillnad hos oss.
Säsongsvariationen är påtaglig med högsäsong Q2 för utemöbler och Q4 för innemöbler. Du förväntas bygga processer och en organisation som hanterar dessa svängningar proaktivt snarare än reaktivt. Du ingår i ledningsgruppen och bidrar till att forma den strategiska riktningen, men har också ett tydligt operativt ansvar för att verkställa den.
Vad du ansvarar för
Leda, coacha och utveckla ett säljteam på 8 personer
Total försäljningsbudget och lönsamhetsmål per kanal
Uppföljning av team och individer mot delmål och KPIer
Säljstyrning av det lagerhållna sortimentet
Partierbjudanden och differentiering mot fysisk och onlinebaserad handel
Försäljning av Torkelson mot utvalda retailkunder
Sortimentsstyrning och prissättning i lagerkanalen
Vem vi söker
Först och främst söker vi en ledare. Rollen ställer höga krav på ett tydligt och coachande ledarskap där du skapar struktur i vardagen utan att fastna i den. Du är en kulturbärare som driver engagemang och prestation — inte genom att ställa krav uppifrån, utan genom att vara den typ av chef ditt team faktiskt vill prestera för. Du är en närvarande ledare som är ute på fältet tillsammans med ditt team, stöttar dem i mötet med befintliga och potentiella kunder, och hjälper dem att stänga lönsamma affärer.
Du är van att arbeta med tydlig målstyrning och trivs med att följa upp på siffror. Men uppföljning är för dig inte ett kontrollverktyg — det är ett coachingverktyg. Det kommer naturligt för dig att identifiera förbättringsområden i säljorganisationen och omsätta dem i konkret handling.
Du utstrålar affärsmässighet, identifierar naturligt affärsmöjligheter och har förmågan att engagera och inspirera ett säljteam till starka resultat. Du har driv, fingertoppskänsla och hunger på resultat — och du vet att det ena inte utesluter det andra.
Meriterande
Erfarenhet från möbel-, inrednings- eller konsumentvarusektorn
Erfarenhet från bolag med säsongsstyrd efterfrågan
Vad erbjuder vi?
Vi erbjuder dig en central och strategiskt viktig roll i ett bolag i tydlig tillväxtfas, med plats i ledningsgruppen och stora möjligheter att forma både organisation och riktning. En dynamisk och engagerande miljö med öppet klimat och sunda värderingar, där respekt och självständighet under ansvar är grundläggande.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kommer att tillsättas omgående.
Praktiskt
Placering: Växjö
Rapporterar till: VD
Tillträde: Enligt överenskommelse
Lön: Individuell lönesättning tillämpasPubliceringsdatum2026-07-07Kontaktuppgifter för detta jobb
Intresserad? Skicka din ansökan eller hör av dig med frågor till Ola Johansson på ola.johansson@venturedesign.se
eller +46 73 380 29 53.
Om Venture Design
Venture Design AB är ett av Sveriges ledande bolag inom import och distribution av möbler och inredning. Vi sourcear produkter från Asien och distribuerar till europeiska marknader via partihandel och lagerförsäljning till återförsäljare, samt egen e-handel under varumärkena Cura of Sweden och Dangarden. Vi har återförsäljare i hela Skandinavien och ett 20-tal länder i Europa, såväl klassiska möbelbutiker som onlinebaserade företag.
Bolaget ingår i en koncern med en gemensam omsättning om drygt 500 MSEK och befinner sig i en tydlig tillväxtfas — 2026 siktar vi på ca 460 MSEK i Venture Design AB ensamt. Vi designar, utvecklar, marknadsför och distribuerar själva våra möbler med skandinavisk stil och hög prisvärdhet, med ett ständigt fokus på hållbarhet. Vårt svenska kontor ligger i Växjö, vårt kinesiska kontor i Guangzhou och lagerverksamheten bedrivs från Knäred.
Gasellvinnare 2021, gasellföretag 2022 och 2023 i Kronobergs län. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Venture Design Group AB
(org.nr 559292-8385), https://venturejob.careers.haileyhr.app/
Deltavägen 12 (visa karta
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352 45 VÄXJÖ Arbetsplats
Venture Design AB Kontakt
Ola Johansson ola.johansson@venturedesign.se +46 73 380 29 53 Jobbnummer
9995919