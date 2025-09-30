Head of Safety & Security till Stena Recycling, Göteborg
Maquire Group AB / Chefsjobb / Göteborg Visa alla chefsjobb i Göteborg
2025-09-30
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Maquire Group AB i Göteborg
, Mölndal
, Kungälv
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige
Som ledande återvinningsföretag i Sverige erbjuder Stena Recycling heltäckande lösningar inom återvinning och cirkulära tjänster över hela landet. Varje år återvinns mer än 3,5 miljoner ton avfall och uttjänta produkter från mer än 40 000 kunder inom olika branscher. Genom att hålla resurserna i omlopp spelar Stena Recycling en viktig och central roll i övergången till en cirkulär ekonomi. Bolaget har ett nära samarbete med sina kunder och stödjer dem med hållbar återvinning, processer, optimering och logistik. Stena Recycling utvecklar lösningar, investerar i forskning kring ny teknik och hjälper industrin att nå miljömål och minska sina klimatavtryck.
Om tjänsten och dina ansvarsområden
Som Head of Safety & Security får du en central roll i att utveckla och leda Stena Recyclings arbete inom arbetsmiljö, säkerhet och brandskydd. Du blir drivande i att stärka säkerhetskulturen och bygga gemensamma arbetssätt som ger trygghet och hållbarhet i hela organisationen.
I rollen ansvarar du för att driva och utveckla både arbetsmiljö- och säkerhetsledningssystem, liksom det systematiska brandskyddsarbetet. Du leder det systematiska arbetet med riskanalyser, rutiner och uppföljning samt samordnar bolagets säkerhetsskydd, inklusive att genomföra hotbildsanalyser och säkerställa efterlevnad av lagar och externa krav. Du samverkar med flera funktioner i bolaget, rapporterar regelbundet till ledningen och bidrar till en helhetssyn där säkerhet, samarbete och utveckling står i centrum.
Tjänsten rapporterar till Sustainability & Compliance Director och ingår i dennes ledningsgrupp. Du ansvarar för och leder ett team på sex personer. Placering för tjänsten är på huvudkontoret i Göteborg och vi ser gärna att du är på plats fler dagar än på distans.
Om dig
Vi söker dig som är en trygg och kommunikativ ledare med hög integritet och ett genuint intresse för att skapa en stark säkerhetskultur. Du är strukturerad, lösningsorienterad och har förmågan att analysera komplexa frågor och omsätta dem i tydliga och användbara arbetssätt. Med din lyhördhet och pedagogiska förmåga engagerar du medarbetare och kollegor i att nå gemensamma mål, samtidigt som du har modet att tydliggöra risker och driva förändring på ett konstruktivt sätt. Din erfarenhet från säkerhets- och arbetsmiljöområdet gör att du kan kombinera strategiskt arbete med praktisk förankring.
Du erbjuds
En roll där du får kombinera strategisk påverkan med operativt ansvar i ett bolag med starkt fokus på hållbarhet, innovation och samhällsnytta. Du blir del av en organisation med engagemang, framåtanda och stor vilja att utvecklas - tillsammans.
Stena Recycling är en organisation där det händer mycket och där du har stor frihet att ta egna initiativ och utvecklas i din karriär. Välkommen till en meningsfull bransch där det finns gott om möjligheter att påverka!
Ansökan & kontakt
I den här rekryteringen samarbetar Stena Recycling med Maquire. Varmt välkommen med din ansökan via maquire.se senast den 19 oktober. Om du har frågor, kontakta gärna Maria Hörnestam 076-338 76 46, maria.hornestam@maquire.se
. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Maquire Group AB
(org.nr 556725-8388), https://maquire.se Arbetsplats
Maquire Sverige AB Jobbnummer
9534057