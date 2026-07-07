Head of Quality & Compliance
Venture Design Group AB / Chefsjobb / Växjö Visa alla chefsjobb i Växjö
2026-07-07
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Vill du ha en nyckelroll i att driva agendan för kvalitet och compliance hos ett av Nordens ledande bolag inom möbler och inredning? Nu söker vi en Head of Quality & Compliance till vårt huvudkontor i Växjö. I den här rollen får du ett helhetsansvar för vår produktkvalitet och regelefterlevnad, som bland annat inkluderar GPSR, EUDR och ESPR.
Om rollen
I takt med att Venture Design växer söker vi nu en operativ Head of Quality & Compliance som tar helhetsansvaret för kvalitet och regelefterlevnad. I rollen ingår att äga, driva och utveckla vår befintliga quality & compliance-funktion, i nära samarbete med både inköps- och säljavdelningen. Du använder gärna AI-verktyg för att jobba smartare och snabbare, och rapporterar till COO.
Enstaka resor ingår i tjänsten, främst till Asien, där du tillsammans med våra lokala leverantörer sätter och följer upp den gemensamma agendan.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Säkerställa att Venture Design följer gällande lagar och regelverk inom arbetsrätt, import, produktlagstiftning och relevanta EU-direktiv och förordningar (bl.a. GPSR, EUDR och REACH).
Förvalta och vidareutveckla Venture Designs FSC®-certifiering, inkl. revisionskrav, intyg och kedjekontroll (chain of custody).
Löpande bevaka förändringar i lagstiftning som påverkar verksamheten och informera berörda avdelningar.
Arbeta nära inköpsavdelningen för att säkerställa att leverantörer, särskilt i Asien, följer arbetsrättsliga krav, hållbarhetsprinciper och företagets Code of Conduct.
Utföra och dokumentera riskbedömningar av leverantörer, inklusive granskningar av sociala och miljömässiga aspekter.
Stötta interna och externa revisioner samt agera kontaktperson mot myndigheter och certifieringsorgan.
Arbeta proaktivt med produktkvalitet genom att följa upp tester, reklamationer och förbättringsområden.
Säkerställa tydliga rutiner för produktkontroller, provning och avvikelserapportering.
Upprätta och underhålla interna policyer, riktlinjer och rutiner för compliance-området.
Samarbeta med inköp, produktutveckling och andra relevanta avdelningar för att integrera compliance i det dagliga arbetet.
Personalansvar för 1–2 personer.
Vi söker dig som
Du har ett par års relevant erfarenhet och är redo att ta nästa steg i karriären. Du är van att arbeta i en dynamisk miljö där du självständigt identifierar behov och implementerar lösningar.
Kvalifikationer och erfarenhet
Erfarenhet av compliance eller regelefterlevnad, särskilt inom asienimport och/eller möbler, träprodukter och konsumentprodukter.
God kännedom om EU-reglering kopplad till produktsäkerhet, handel och hållbarhet.
Erfarenhet av leverantörsrevisioner och due diligence i internationella leveranskedjor.
Obehindrad i svenska och engelska i både tal och skrift.Publiceringsdatum2026-07-07Dina personliga egenskaper
Strukturerad och analytisk – du har förmågan att sätta dig in i komplexa regelverk och översätta dem till praktiska rutiner.
Kommunikativ och med en doer-mentalitet.
Initiativtagande och självgående – du trivs med att bygga upp strukturer såväl som att förvalta.
Prestigelös och samarbetsinriktad – du samarbetar obehindrat mellan olika funktioner och nivåer i organisationen.
Vad erbjuder vi?
Venture Design är ett växande designföretag med stark närvaro i Norden och Europa. Hos oss får du vara med och utveckla produkter som når tiotusentals hem varje år. Vi kombinerar entreprenörskap med passion för form, funktion och prisvärd design – och vi gillar människor som vill göra skillnad.
Praktiskt
Placering: Växjö (på plats)
Omfattning: Heltid
Rapporterar till: COO
Start: Enligt överenskommelseSå ansöker du
Skicka din ansökan med CV och ett kort personligt brev inklusive indikativt löneanspråk. Urval sker löpande, så vänta inte med att söka. Frågor om tjänsten? Hör av dig till Johan Lager på johan.lager@venturedesign.se
.
Om Venture Design
Venture Design AB är ett av Sveriges ledande bolag inom import och distribution av möbler och inredning. Vi sourcear produkter från Asien och distribuerar till europeiska marknader via partihandel och lagerförsäljning till återförsäljare, samt egen e-handel under varumärkena Cura of Sweden och Dangarden. Vi har återförsäljare i hela Skandinavien och ett 20-tal länder i Europa, såväl klassiska möbelbutiker som onlinebaserade företag.
Bolaget ingår i en koncern med en gemensam omsättning om drygt 500 MSEK och befinner sig i en tydlig tillväxtfas — 2026 siktar vi på ca 460 MSEK i Venture Design AB ensamt. Vi designar, utvecklar, marknadsför och distribuerar själva våra möbler med skandinavisk stil och hög prisvärdhet, med ett ständigt fokus på hållbarhet. Vårt svenska kontor ligger i Växjö, vårt kinesiska kontor i Guangzhou och lagerverksamheten bedrivs från Knäred.
Gasellvinnare 2021, gasellföretag 2022 och 2023 i Kronobergs län. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Venture Design Group AB
(org.nr 559292-8385), https://venturejob.careers.haileyhr.app/
Deltavägen 12 (visa karta
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352 45 VÄXJÖ Arbetsplats
Venture Design AB Jobbnummer
9995879