Head Of New Business - Rekrytering

Om jobbet
Vi på TALNT tror på kraften i människor. Vi bygger inte bara team - vi hjälper företag att hitta de talanger som gör verklig skillnad. Nu söker vi en Head of New Business som vill vara med på vår resa och driva vår tillväxt framåt.
Varför den här rollen?
Som Head of New Business blir du motorn i vår expansion. Du får friheten att tänka stort, testa nytt och samtidigt vara nära kunderna. Här finns inga långa beslutsvägar - hos oss händer det snabbt, och dina idéer blir verklighet.
Vad du kommer göra
Driva vår new business-satsning och öppna dörrar till nya kunder.
Bygga starka, långsiktiga relationer med företag som behöver hjälp att hitta rätt talanger.
Utveckla smarta strategier för hur vi växer - och se till att de blir verklighet.
Jobba tätt ihop med vårt rekryteringsteam för att leverera kandidater som imponerar.
Vara en del av ett entreprenöriellt team där alla idéer räknas.
Vem vi tror att du är
Du älskar att göra affärer och får energi av att träffa nya människor.
Du har erfarenhet av försäljning, gärna inom rekrytering/bemanning eller B2B-tjänster.
Du är driven, nyfiken och gillar att testa nya vägar för att nå resultat.
Du ser värdet i att bygga partnerskap - inte bara stänga affärer.
Vad vi erbjuder dig
En central roll i ett bolag på tillväxtresa.
Stort utrymme att påverka - både strategi och vardag.
En kultur där vi kör hårt, har kul och firar framgångar tillsammans.
Vi kan bara erbjuda provisionslön i dagsläget.
Möjligheten att bygga något större än bara ett jobb.
Möjlighet till delägarskap
Redo att ta nästa steg?
