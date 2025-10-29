Head of Insurance Growth
2025-10-29
Vi söker en erfaren ledare som vill göra skillnad - både för kunder och kollegor. Som Head of Insurance Growth på Lendo får ansvar att vidare etablera, driva och utveckla Lendos försäkringsverksamhet i Sverige. Arbetet sker i nära samarbete med våra partners och interna intressenter, samt att du också kommer att vara en central del av Lendo Sveriges ledningsgrupp. Om rollenSom Head of Insurance Growth har du det övergripande ansvaret för att utveckla och växa Lendos försäkringsaffär. Det innebär att förmedla och optimera befintliga produkter som Trygghetsförsäkring och Olycksfallsförsäkring - men också att leda arbetet med att ta fram nya försäkringslösningar och partnerskap.
Rollen kombinerar strategiskt ledarskap och operativt affärsdriv. Du ansvarar för affärsutveckling, produkt och försäljning samt för att verksamheten följer gällande regelverk. I ditt team finns initialt en roll, Business Developer - och du blir en viktig medlem i Lendos ledningsgrupp. Rollen bedöms kunna växa parallellt med affärens expansion.
Ditt ansvar
- Utforma och genomföra kvartals/årsplan för försäkring med tydliga mål, KPI:er och tillväxtplan.
- Säkerställa P&L-leverans för försäkring; forecast, prissättning i samarbete med partner samt prioritering av initiativ.
- Utvärdera och utveckla nya partners (villkor, affärscase, due diligence) och förbättra "time-to-value".
- Säkerställa tillväxt inom området, Identifiera nya segment och bygga case för nya affärsmöjligheter inom området.
- Tillsammans med interna kollegor optimera säljtaktik och förbättra upsell / crossell samt övergripande kvalitet i kundmötet.
- Tillsammans med Business Developer ta fram nya erbjudanden/packaging, testplaner (A/B), kanalstrategi och partnerkampanjer.
- Driva ständiga förbättringar baserat på data och feedback från kund/partner/agent.
- Nära samarbete med Legal/Compliance (förmedlarregler, kundskydd), Data/Analytics (mål/KPI, dashboards), Marketing (kampanjer, leads), Tech/Produkt (flöden, integrationer).
- Del av Lendo SE ledningsgrupp.
Vem vi tror att du ärDu är en trygg och affärsmässig ledare som trivs i en roll där strategi och operativt arbete möts. Du har dokumenterad erfarenhet av att bygga och driva affärer inom försäkring och du gillar att jobba nära både partners, team och data.Vi tror att du har:
- 7-10+ års erfarenhet inom försäkring/finans, från förmedlar- eller partnerdrivna miljöer.
- Stark vana av att äga kommersiella mål, leda team och driva affärsutveckling.
- Erfarenhet av att leda strategiska partnerskap med försäkringsbolag (gärna nordiska).
- God förståelse för regulatoriska krav och kundskydd i försäkringsdistribution.
- Ett datadrivet arbetssätt och erfarenhet av funnel-styrning, incitamentsmodeller och optimering.
- Flytande i svenska och engelska, i både tal och skrift.
Skapa skillnad tillsammans med oss på Lendo
På Lendo är kulturen lika viktig som de produkter och tjänster vi utvecklar. Vi tror på en vardag där tillit, transparens och lärande går hand i hand med driv, nyfikenhet och en vilja att få saker att hända. Tillsammans skapar vi en arbetsplats som inte bara levererar resultat - utan också lämnar ett positivt och hållbart avtryck.
Vår framgång handlar inte om individer, den bygger på gemenskap. Vi vinner som ett lag, firar tillsammans och lär oss av det som inte gick som vi tänkt oss. Med energi och fokus på det som verkligen gör skillnad för våra kunder, jobbar vi varje dag för att hjälpa människor fatta smarta ekonomiska beslut som påverkar deras liv på riktigt.
Vi tror på att ta ansvar men också på att ha varandras rygg längs vägen. Hos oss får du utrymme att växa, påverka och bidra med nya perspektiv, oavsett om du vill ta nästa steg i karriären eller förbättra hur vi hjälper vårakunder. För hos oss kommer kunden alltid först.
Vi är stolta över att vara en del av Lendo Group och ännu mer stolta över det vi bygger tillsammans, varje dag.Vill du vara med på resan? Ersättning
