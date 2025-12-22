Head of Initial Airworthiness & QMS
Saab AB / Chefsjobb / Linköping Visa alla chefsjobb i Linköping
2025-12-22
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab AB i Linköping
, Motala
, Norrköping
, Haninge
, Nyköping
eller i hela Sverige
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
I takt med att vår verksamhet expanderar, så växer även vår kvalitetsstab. Affärsenhet Aviation Services bedriver verksamhet med en komplex regulatorisk kravbild, vilket gör att den centrala Kvalitetsstaben har en mycket viktig funktion. Vi utökar nu med en ny linjechef till sektionen Initial Airworthiness and QMS som är en av tre sektioner i kvalitetsstaben.
Sektionen består i dag av 10 personer med resurser som arbetar specifikt mot våra design- och produktionstillstånd men även resurser som arbetar brett med kvalitetsledning och kvalitetsstöd till hela affärsenheten.
Nyckeln till framgång är att hantera balansen mellan att vara en proaktiv stödfunktion och samtidigt bibehålla kvalitetsfunktionens oberoende och integritet. Vi söker en ledare med förmågan att leda med tydlighet och ödmjukhet, som bygger trygghet, relationer och främjar samarbete.
Du kommer att ingå i Kvalitetsstabens ledningsgrupp där du är med och utvecklar kvalitetsledningen inom hela affärsenheten. Sektionens nuvarande chef är även ansvarig över Kvalitetsstaben i sin helhet och finns därmed kvar som stöd i organisationen.
I rollen ingår:
* Personal - och verksamhetsansvar
* Leda och coacha dina medarbetare
* Skapa förutsättningar för att gruppen ska kunna prestera optimalt
* Utveckla samarbetet med andra delar av organisationen, både inom affärsenheten, och där relevant, andra delar av Saab, för att säkerställa ett effektivt Kvalitetsledningssystem och ständig förbättring
* Tillsammans med stabens ledningsgrupp utveckla affärsenhetens kvalitetsledningssystem
Placeringsort är Nyköping eller Linköping. Personalen finns i Nyköping, Linköping, Arboga och tjänsteresor kommer att krävas
Aviation Services är en affärsenhet inom affärsområdet Aeronautics. Vi arbetar inom område eftermarknad flyg och har en bred och djup supportverksamhet på många orter inom Sverige, men har även en omfattande internationell verksamhet. Vi utvecklar och modifierar Global Eye, ansvarar för eftermarknadssupport för Global Eye och Gripensystemen samt även fristående underhålls- och supportlösningar till försvarsmakter, civila myndigheter och operatörer.
Inom Aviation Services funktion Stab Kvalitet arbetar vi med att vidmakthålla och utveckla affärsenhetens verksamhetsledningssystem. Inom våra luftfartstillstånd förser vi verksamheten med myndighetsgodkända resurser inom Kvalitet och Flygsäkerhet.
I sektionens uppgifter ingår bland annat:
* Förse våra design- och produktionstillstånd med kvalitetsfunktion (QM, Quality Manager/HISM, Head of Independent System Monitoring) samt Safety Manager.
* Koordinera och säkerställa efterlevnad av Informationssäkerhetskrav
* Planera och genomföra internrevisioner mot gällande kravställningar (EASA Part 21 J och G, SE-EMAR 21 J och G samt EN9110 och ISO9001
* Medverka vid, samt koordinera, externa revisioner
* Delta i utveckling, planering och utförande av utbildningar inom tillstånden
* Stötta verksamheten teoretiskt och praktiskt vid problemlösning, kundklagomål, tolkning av regelverk etc.
* Utveckla och sammanställa kvalitetsrapporter för affärsenheten
* Leda, driva och deltaga i verksamhetsutvecklings- och kvalitetsprojektPubliceringsdatum2025-12-22Profil
För att lyckas i rollen drivs du av att se människor utvecklas och lyckas. Du använder din kommunikativa förmåga för att skapa tillit och bygga förtroende. Du leder med tydlighet avseende mål, förväntningar och ansvar, med fokus på leverans och kloka prioriteringar. Du är modig och ifrågasätter, för att vi ständigt ska bli bättre och utvecklas tillsammans. Du ser individerna och deras potential, samt hur de tillsammans bidrar på bästa sätt till helheten.
Vidare behöver du ha erfarenhet av kvalitetsledning och förmåga att arbeta systematiskt med hög kvalitet och affärsfokus. Tidigare chefserfarenhet är önskvärt, men vi värdesätter även kandidater som på annat sätt har visat goda ledaregenskaper och kan bevisa sin förmåga att leda och inspirera team. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.
Krav för rollen:
* God förståelse för och praktisk erfarenhet av kvalitetsstandarder som ISO 9001
* Verifierat goda ledaregenskaper erfarenhet inom kvalitetsledning, förbättringsledning, inklusive metodik och verktyg
* God kommunikationsförmåga på engelska och svenska, skriftligt och muntligt
Tjänsteresor förekommer så körkort med behörighet B är ett krav.
Meriterande för rollen:
* Kunskap om civila och militära luftfartsregler EASA och SE-EMAR
* Erfarenhet av kvalitetsstyrning inom myndighetsreglerad verksamhet
* Erfarenhet av kvalitetsstandarder - EN9100/9110, AQAP2110
* Kunskap om revisionsteknik och erfarenhet från både interna och externa kvalitetsrevisioner
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.
Notera att urval och intervjuer sker i slutet av januari. Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_38417". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793) Arbetsplats
Saab AB Jobbnummer
9660409