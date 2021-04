Head of HR - OraSolv Clinics AB - Ekonomichefsjobb i Göteborg

Prenumerera på nya jobb hos OraSolv Clinics AB

OraSolv Clinics AB / Ekonomichefsjobb / Göteborg2021-04-09Om HappidentHappident är den tredje största privata tandvårdskedjan i Sverige med 15 kliniker i alla Sveriges storstäder. Vi är på en utvecklingsresa tillsammans och har målsättningen att inom de närmaste åren både utveckla och expandera verksamheten. Happidents grundare och ägare är tandläkare med många års erfarenhet av att bedriva kvalitativ och heltäckande tandvård i Sverige och internationellt. Kliniskt fokus genomsyrar hela vår verksamhet och vi har ambitionen att bygga den bästa arbetsplatsen för våra anställda.2021-04-09Som Head of HR är du ett viktigt stöd och bollplank till chefer och verksamhet i alla förekommande HR frågor. Du arbetar både operativt och strategiskt med arbetsuppgifter som syftar till att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare i organisationen. Du arbetar aktivt med att skapa rutiner och processer inom hela HR-området som ger förutsättningar för en bra personalvård och god företagskultur till samtliga våra befintliga och framtida kliniker. Ditt arbete sker i nära samarbete med samtliga operativa chefer och du ingår i den operativa ledningsgruppen. Du rapporterar till COO.Tjänsten som Head of HR kan passa dig som har arbetat några år med kvalificerat HR-arbete inom en operativ verksamhet och som känner dig redo att axla en roll med högre grad av ansvar. Vi ser att du har högskole- eller universitetsutbildning inom HR-området eller annat relevant ämnesområde. Det är även meriterande om du har erfarenhet av och ett intresse av ledarskapsfrågor och har god förmåga att få med dig människor genom att skapa engagemang.Hos oss trivs du som motiveras av utveckling och som med omtanke och handlingskraft tar dig an de utmaningar du möter i din vardag. Med affärsmässighet, hög integritet och genuint intresse för människor kommer du lyckas i ditt arbete. Vi lägger stort vikt vid dina personliga egenskaper.Vad kan vi erbjuda dig?Vi erbjuder en av marknadens bästa pensionlösningar, hos oss får du dessutom "Happiday" vilket innebär att du kan ta extra dagar ledigt för de viktigaste dagarna i ditt liv, vi arbetar med individuellt anpassad lönesättning. Vi månar om våra anställda och erbjuder därför ett mycket generöst friskvårdsbidrag. Hos oss får du möjlighet att utvecklas både yrkesmässigt och privat!PRAKTISK INFORMATIONStart: Snarast möjligtOmfattning: heltidPlacering: GöteborgSamuel OdengardChief Operating OfficerVaraktighet, arbetstidEnligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-05-08Orasolv Clinics AB5683250