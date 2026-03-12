Head of Growth & E-commerce till Nordic Walls
2026-03-12
Nordic Walls är ett internationellt designvarumärke som förvandlar väggar till konst. Våra tapeter och muraler skapar unika rum och inspirerande miljöer i hem och offentliga miljöer världen över.
Vår ambition är tydlig: att bygga ett globalt DTC-varumärke med stark designprofil och snabb internationell tillväxt. Under de kommande åren planerar vi att expandera kraftigt med fokus på USA, UK och Europa.
Nu söker vi en Head of Growth & Ecommerce som vill vara med och fortsätta bygga och skala vår digitala affär internationellt.
Om rollen
Som Head of Growth & E-commerce får du en central roll i Nordic Walls tillväxtresa. Du ansvarar för att utveckla och driva bolagets digitala tillväxt och äger ansvaret för vår onlineförsäljning.
Rollen innebär att bygga och optimera hela vår tillväxtmotor, från trafik och kundanskaffning till konvertering och lönsam tillväxt.
Du arbetar nära bolagets ledning och samarbetar med det kreativa teamet för att utveckla kampanjer och strategier som driver både varumärke och försäljning.
Det här är en roll för dig som vill vara med tidigt i en resa och bygga något stort.
Ditt uppdrag
Äga och driva Nordic Walls e-commerce och digitala tillväxt
Ansvara och leda performance marketing i digitala kanaler
Leda arbetet med att optimera kundresan från trafik till konvertering
Arbeta datadrivet med att förbättra KPIer
Ansvar för P&L i vår digitala försäljning
Projektleda och styra externa byråer inom marketing och digital utveckling
Driva CRO, A/B-tester och kontinuerlig optimering av e-commerce
Identifiera och skala tillväxtmöjligheter i internationella marknader
Bygga upp Nordic Walls marketing- och e-commercefunktion i takt med att bolaget växer
Vem är du?
Du är en kommersiell och datadriven person som drivs av att skapa tillväxt. Du har en stark bakgrund inom performance marketing och är van att ta ansvar för både budget och resultat.
Du trivs i miljöer där mycket byggs från grunden och där du får stort ansvar att skapa struktur, testa nya idéer och optimera kontinuerligt.
Du kombinerar strategisk förståelse med operativ förmåga och har ett tydligt fokus på resultat
Vi tror att du har
Mycket stark bakgrund inom performance marketing och growth
Erfarenhet av att driva och skala digital försäljning
Erfarenhet av att äga marketingbudget och P&L-ansvar
Djup förståelse för kanaler som Meta, Google och TikTok
Erfarenhet av att optimera funnel, CAC och ROAS
Erfarenhet av e-commerceplattformar som Shopify
Vana att arbeta med och styra externa byråer
Mycket god engelska i tal och skrift
Erfarenhet från snabbväxande e-handels- eller DTC-bolag är meriterande
Vi erbjuder
Hos Nordic Walls får du möjlighet att vara med och fortsätta bygga och utveckla ett internationellt designvarumärke. Du får stort ansvar, korta beslutsvägar och möjlighet att påverka både strategi och resultat.
Vi befinner oss i en spännande tillväxtfas och söker personer som vill vara med och fortsätta utveckla bolaget och ta det till nästa nivåinte bara förvalta något som redan finns.
För rätt person finns stora möjligheter att växa tillsammans med bolaget och forma framtidens organisation. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-08
