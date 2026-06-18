Head Of Global It Till Cidan Machinery
Professionals Nord Skaraborg AB / Datajobb / Götene Visa alla datajobb i Götene
2026-06-18
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Är du en initiativtagande, lyhörd och förtroendeingivande ledare med ett stort intresse för teknik och digital utveckling som lockas av att driva transformation i en global industrikoncern? Vill du arbeta tillsammans med skickliga och nyfikna kollegor som delar ditt engagemang?
Vi söker nu en Head of Global IT till CIDAN Machinery i Götene. Här erbjuds du en såväl strategisk som operativ nyckelroll där du får möjlighet att sätta riktning för koncernens globala IT-landskap och digitala utveckling. Kanske är det dig vi söker?
Läs mer på www.cidanmachinery.com
(https://www.cidanmachinery.com)Publiceringsdatum2026-06-18Arbetsuppgifter
I rollen som Head of Global IT kommer du att leda och utveckla CIDAN Machinerys globala IT-funktion och spela en central roll i bolagets fortsatta tillväxt och digitala transformation. Du ansvarar för att skapa en säker, skalbar och standardiserad IT-miljö som möjliggör effektiva arbetssätt och datadrivet beslutsfattande i hela organisationen.
Du driver övergripande IT-strategi, IT-governance och cybersäkerhet samt säkerställer att IT-arbetet är i linje med affärens behov och mål. Rollen innebär ett helhetsansvar för affärssystem, där du leder utvecklingen av koncernens ERP-plattform, integrationer och systemarkitektur samt säkerställer att processer harmoniseras och standardiseras globalt.
Vidare arbetar du med att etablera och utveckla master data governance som är ett prioriterat utvecklingsområde, säkerställa hög datakvalitet samt driva integrationsstrategier mellan olika system såsom ERP, CRM och BI. Du ansvarar även för att vidareutveckla organisationens analys- och rapporteringsförmåga, där du möjliggör self-service analytics och stärker organisationens datadrivna arbetssätt.
Digital transformation är en central del av rollen där du leder och sponsrar initiativ inom automatisering, AI och modern systemutveckling för att stärka verksamhetens konkurrenskraft och framtida tillväxt.
Rollen innebär personalansvar för en global IT-organisation med medarbetare i Sverige, Österrike och USA samt ansvar för externa leverantörer och partners. Du arbetar nära funktioner som produktion, supply chain, engineering, ekonomi och säljorganisationen.
Tjänsten rapporterar till COO/Sverige-VD och är på heltid med start enligt överenskommelse.Profil
Vi söker dig som har en gedigen bakgrund inom IT-ledarskap i en internationell miljö, gärna från tillverkande industri eller annan verksamhet med komplexa flöden och flera enheter. Du har flerårig erfarenhet av att arbeta strategiskt med IT samtidigt som du är bekväm med att vara operativ när det behövs.
Du har stark kompetens inom affärssystem (ERP), digital transformation och utveckling av verksamhetsnära IT-stöd. Vidare har du god förståelse för systemarkitektur, integrationer, data governance och cybersäkerhet. Erfarenhet av BI-verktyg, molnlösningar och AI-relaterade initiativ är starkt meriterande.
Du besitter troligtvis en eftergymnasial utbildning inom IT, teknik eller motsvarande samt kommunicerar obehindrat i såväl engelska som svenska.
Som person är du trygg, förtroendeingivande och kommunikativ med en stark förmåga att skapa engagemang i organisationen. Du har ett strategiskt mindset kombinerat med ett pragmatiskt angreppssätt och trivs i en dynamisk miljö där allt inte är färdigdefinierat.
Du är initiativrik och drivande, med förmåga att omsätta idéer till verklighet och skapa resultat i en global organisation. Vidare är du en tydlig ledare som bygger relationer, skapar samsyn och får med dig organisationen i förändringsarbete.
Stämmer ovanstående in på dig? Välkommen med din ansökan till CIDAN Machinery – ett bolag i stark utveckling där du i rollen som Head of Global IT får en avgörande betydelse för koncernens framtida digitala resa. Här erbjuds du en dynamisk och internationell miljö med stora möjligheter att påverka och utvecklas tillsammans med engagerade kollegor!Så ansöker du
I den här rekryteringen samarbetar CIDAN Machinery med Professionals Nord. Vid frågor eller mer information, vänligen kontakta Staffan Arkelöv på staffan.arkelov@pn.se
eller 070-377 77 12.
Observera att rekryteringsprocessen pausas under sommaren och återupptas måndag vecka 33. Då vi inte tar emot ansökningar via mejl ber vi dig att söka via annonsen.
Om CIDAN Machinery
CIDAN Machinery är en global industrikoncern som utvecklar och tillverkar avancerade lösningar för plåtbearbetning. Företaget kombinerar gedigen ingenjörskompetens med innovation, digitalisering och långsiktig industriell utveckling. Verksamheten finns i flera länder i Europa och Nordamerika och omfattar varumärken som CIDAN, Göteneds, Forstner, NUIT och Thalmann. Gruppen har drygt 360 anställda varav cirka 120 i Götene, och omsätter runt 1300 Mkr. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Skaraborg AB
(org.nr 559348-9031), https://se.cidanmachinery.com/
533 30 GÖTENE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Cidan Machinery Sweden AB Kontakt
VD
Staffan Arkelöv Staffan.arkelov@pn.se +46703777712 Jobbnummer
9969312