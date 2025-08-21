Head Of Food Service - Fmcg Partner Sverige
2025-08-21
HEAD OF FOOD SERVICE
Om oss FMCG Partner är ett av Sveriges ledande säljbolag inom dagligvaruhandeln (DVH), Servicehandeln, Apotek, Foodservice och online. Vi arbetar med inriktad försäljning och har hand om över 70 varumärken där flertalet är starka marknadsledare. Med våra 120 personer på fältet skapar vi långsiktiga resultat som syns. FMCG Partner är en del av SSI - Sales Services International som är världens största leverantör av säljtjänster med 87 000 anställda och en omsättning på 13 MDKR. Arbetsuppgifter Som Head of Foodservice kommer du att leda och hantera Foodservice-verksamheten för svenska foodservice-kunder, grossister och nyckelkunder inom "out of home". Denna roll är avgörande för att utveckla våra kommersiella strategier och säkerställa att våra varumärken fortsätter att vara utvecklas inom foodservice-kanalen och relevanta produktkategorier. Du kommer att ansvara för ett team bestående av fältsäljare inom Foodservice. Arbetsuppgiften handlar om att leda teamet, utveckla säljarnas färdigheter, ge stöd i vardagen och agera förebild samt nå resultaten för hela gruppen. Dessutom ingår i rollen kundkontakt och återrapportering av resultat till våra externa kundvarumärken och internt mot överordnad chef.
Då satsningen mot Foodservice är en nyupprättad avdelning inom koncernen, kommer du få en unik möjlighet som ledare att kunna sätta din prägel såsom du vill. Det kommer att vara med och påverka arbetet att sätta ihop ditt team och leda det inom foodservice. I din roll förväntas du sätta effektiva rutiner, struktur och ett modernt arbetssätt för ditt nya team.
Du kommer att:
Vara delaktig i att sätta ditt eget team, leda och leverera förväntade mål inom foodservice-verksamheten på FMCG Partner.
Ansvara för de viktigaste huvudkontona och utveckla starka, pålitliga kundrelationer
Årligen se över och utveckla alla kundvillkor och incitament för tillväxt inom foodservice
Utveckla effektiva, lönsamma tillväxtstrategier för alla foodservice- och "out of home"-kunder och varumärken inom portföljen.
Säkerställ effektiv tvärfunktionell kommunikation i hela verksamheten.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har en djup kunskap om den svenska foodservice/grossistmarknaden, med ett väldokumenterat track record från ett kvalitativt säljarbete inom foodservice med framgång och referenser från starka lanseringar inom både stora och nischade kategorier.
Du har starka relationer inom foodservice-branschen med inköpare, management och kanalerna (offentlig upphandling, lagstiftning, plattformar, grossister och grupperingar).
Erfarenhet av att förhandla villkor och prissättning med stora inköpsgrupper för grossistkunder.
Du är en naturlig inspiratör, gillar säljmöten och att få människor runtomkring dig att växa.
Då rollen handlar om både säljmötet och den kommersiella affären, ser vi gärna dig som känner sig bekväm såväl på en grossistmässa som under ett kundmöte med våra varumärken. Då bolaget arbetar mot internationella kunder kan en del kommunikation och rapportering ske på engelska. Hur arbetar du? Du har chansen att sätta din prägel och bygga ett modernt arbetssätt som du kanske saknat på andra arbetsplatser, och du förväntas utmana status quo inom branschen. Att sätta mål och arbeta mot resultat är naturligt för dig, och du förstår vikten av att hålla kunderna nöjda. Du gillar att skapa långsiktiga relationer och har erfarenhet av Foodservice men även hantering av relationerna med teammedlemmar. I denna roll är det absolut viktigt att vara strukturerad med schemaläggning, erfarenhet av plattformar, LOU, säljplanering och hantering av digitala plattformar för att nå säljresultat. Du räds inte utmaningar på jobbet, och ser problem som utvecklingsmöjligheter & nytänkande. Med andra ord; du löser problem som uppkommer i ditt teams vardag, samtidigt som du är grym på att få ett säljavslut.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett roligt, omväxlande arbete med frihet under ansvar
Engagerade & positiva kollegor som brinner för sitt arbete
Marknadsmässig lön och villkor
Du kommer hamna i en starkt växande koncern med många kontaktytor och utvecklingsmöjligheter
Vi sitter i fräscha lokaler strax söder om stan
Vi ser fram emot din ansökan!
