Head of Finance till expansiva Cernelle - Ängelholm
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2026-06-30
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AB Cernelle är ett svenskt läkemedelsföretag som bedriver tillverkning, forskning och utveckling av läkemedel inom urologi, med särskilt fokus på kronisk prostatit (CP) och godartad prostataförstoring (BPH). Företaget har utvecklat växtbaserade läkemedel av högkvalitativa pollenextrakt sedan 1953. Med över 2,3 miljarder dygnsdoser sedan 1964 är Cernitol® ett av världens mest använda läkemedel vid godartade prostatabesvär. Bolaget omsätter 120 Mkr och har en stark tillväxt och god lönsamhet. På huvudkontoret utanför Ängelholm arbetar idag 40 medarbetare. Cernelle ägs sedan december 2021 av det tyska börsnoterade Dermapharm AG. För ytterligare information kring bolag och produkter, se www.cernelle.com.
Head of Finance till expansiva Cernelle – Ängelholm
Är du en ambitiös Ekonom i början av karriären? Vill du axla ansvaret för Ekonomi, IT och HR i ett expansivt bolag med tillväxt och egenutvecklade produkter? På Cernelle erbjuds du en nyckelroll i ett spännande bolag med internationell verksamhet där du bär upp både det strategiska och operativa ansvaret för Ekonomi, IT och HR. Om detta låter som din nästa utmaning ska du läsa vidare!
Du kommer att få stöd och tid på dig för att växa in i rollen. Du styr och leder dina ansvarsområden i samarbete med en ekonomiassistent samt externa partners inom HR och IT. Ditt ansvar innefattar allt från den dagliga driften av ekonomifunktionen till utveckling av processer / rutiner samt att stödja ledningen vid strategiska beslut med finansiella analyser, affärsinsikter och riskbedömningar. Du rapporterar direkt till VD och ingår i företagets ledningsgrupp.
Är du en ambitiös och driven ekonom som gillar att befinna dig nära affären och som är redo att vara med och bygga vidare på ett spännande bolag? Då är detta rätt plats för dig!
Ansvarsområden och arbetsuppgifter:
Bidrar med analyser, affärsinsikter och riskbedömningar som stöd för strategiska beslut.
Ansvarar för likviditetsstyrning, valutasäkring samt externa kontakter med banker, revisorer och andra intressenter.
Utvecklar processer, system och arbetssätt för ökad effektivitet och kvalitet.
Stöttar organisationen inom HR-relaterade frågor och kompetensutveckling.
Driver förändrings- och förbättringsarbete som stärker verksamhetens konkurrenskraft. Publiceringsdatum2026-06-30Profil
Du är civilekonom eller har motsvarande utbildning, gärna med bakgrund från revision, controlling eller liknande kvalificerad ekonomifunktion. Du har goda kunskaper inom redovisning, ekonomistyrning och finansiell analys samt ett starkt affärsintresse.
Som person är du engagerad, har stark egen drivkraft, är självgående och prestigelös. Du trivs i en dynamisk miljö där du får kombinera strategiskt tänkande med praktiskt genomförande. Du har hög integritet, är kommunikativ och bygger förtroende på alla nivåer i organisationen.
Erfarenhet från processindustri, läkemedel eller livsmedel är meriterande, liksom kunskaper inom HR och IT. Du behärskar svenska och engelska flytande i tal och skrift. Om tjänsten
Tjänsten är på heltid med start så snart som möjligt. Placering i Ängelholm.
Vi arbetar med löpande urval och du är välkommen att sända in din ansökan omedelbart via länken. För mer information om tjänsten kontakta Kristian Berglund, Standby Workteam, på 0709-605 372.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Standby Workteam AB
(org.nr 556600-5475), https://www.standbyworkteam.se Arbetsplats
Standby workteam AB Kontakt
Kristian Berglund 0709605372 Jobbnummer
9985089