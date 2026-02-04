Head Of Finance Till Eterni Sweden I Växjö

Eterni Sweden AB/Växjö / Ekonomichefsjobb / Växjö
2026-02-04


Spännande möjlighet för dig som vill arbeta verksamhetsnära men samtidigt ingå i ett större nordiskt sammanhang.

HEAD OF FINANCE TILL ETERNI SWEDEN I VÄXJÖ

Publiceringsdatum
2026-02-04

Arbetsuppgifter
I rollen som Head of Finance är du en strategisk nyckelperson och en värdeskapande sparringpartner till både den lokala ledningen i Edda Group Sweden och koncernens finansfunktion. Med ett starkt kommersiellt mindset omsätter du data, analyser och insikter till konkreta beslut som driver tillväxt, ökar lönsamheten och skapar mätbara resultat i hela verksamheten.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvarsområden omfattar att:

Säkerställa effektiv fakturering och löneadministration som stödjer verksamhetens totala performance, inklusive drift av lokalt lönesystem

Leverera finansiell sparring och fungera som nära partner till CEO samt affärsenheterna

Driva business controlling med fokus på optimering av FTE:er, prisstrategier och marginaler

Identifiera nya affärsmöjligheter och optimera performance i nära samarbete med bolagets ledning

Ansvara för uppföljning av kundfordringar samt hantering av kreditrisker

Upprätta, följa upp och analysera budgetar och prognoser för att skapa finansiell transparens och styrning

Administrera och optimera leasingavtal för tjänstebilar

Bidra till utveckling av digitala lösningar och lokala IT-system som effektiviserar arbetssätt och skapar affärsvärde

Ha det övergripande ansvaret för Business Support-teamet och säkerställa ett närvarande, engagerande och tydligt ledarskap


PERSONLIGA EGENSKAPER & KVALIFIKATIONER

Vi söker dig som har en relevant akademisk examen på masternivå inom ekonomi, business eller finance, samt 3-5 års relevant erfarenhet från roller inom relevant bransch. Du har dokumenterad erfarenhet av business controlling, business partnering och stakeholder management.
Vidare har du en stark redovisningsmässig verktygslåda och en djup affärsförståelse, med förmåga att se och förstå sambandet mellan drift och ekonomi. Du är analytisk, nyfiken och proaktiv, och använder data för att skapa insikter som stärker lönsamhet och beslutsfattande i organisationen.
Som person är du:

Energisk, initiativtagande och ansvarstagande

En förtroendeskapande och tydlig kommunikatör på alla nivåer

Prestigelös, tillgänglig och relationsbyggande

Ambitiös, utvecklingsorienterad och modig i att utmana status quo

Analytiskt stark med förmåga att hantera komplexa datamängder

Du trivs med att vara en synlig del av organisationen, värdesätter nära samarbete och bidrar aktivt till ett positivt och utvecklande arbetsklimat där människor ges möjlighet att prestera på topp.
Ledarskapserfarenhet är meriterande men inget krav. Mycket goda kunskaper i Excel är ett krav, och du har ett naturligt intresse för Business Intelligence och AI. Erfarenhet av Business Central är meriterande. Du behärskar svenska och engelska obehindrat i tal och skrift och innehar B-körkort.
Varför Eterni?
Du erbjuds en spännande och affärsnära roll i ett växande bolag som är en del av en nordisk koncern. Här kombineras utvecklingsmöjligheter och ett större sammanhang med korta beslutsvägar och ett jordnära, familjärt arbetsklimat på de lokala kontoren.
Rollen innebär personalansvar för ett kompetent team, en plats i den svenska ledningsgruppen och ett nära samarbete med både CEO och Group CFO. Du kliver in i en bred roll med tydligt mandat och goda möjligheter att påverka, utveckla och bidra till företagets fortsatta tillväxtresa.

OM TJÄNSTEN

Tjänsten är på heltid och tillsvidare med start enligt överenskommelse.

ÖVRIG INFORMATION

Ansökningar via mail behandlas ej på grund av GDPR, sök tjänsten på www.eterni.se. Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan. Vid frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Rebecca Moberg på 0709-354090 eller Marcus Royson på 0709-354044.

VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!

Sista dag att ansöka är 2026-03-06
Eterni Sweden AB (org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
352 31  VÄXJÖ

Eterni Sweden AB/Växjö

Rebecca Moberg
rebecca.moberg@eterni.se

9721829

