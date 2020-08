Head of Engineering - Avida Finans AB (publ) - Elektronikjobb i Stockholm

Avida Finans AB (publ) / Elektronikjobb / Stockholm2020-08-26Avida is a credit-market company under the supervision of Finansinspektionen. Avida offers financial solutions to businesses through invoice finance, collection and invoice administration. Avida also provide personal loans and a saving account covered by the state guarantee of deposits. Avida has around a 110 employees and has offices in Stockholm, Oslo and Helsinki.Avida är ett kreditmarknadsföretag som sedan starten 1983 erbjuder finansiella lösningar och tjänster på privat- och företagsmarknaden i Sverige, Norge och Finland. Vi är cirka 120 anställda med huvudkontor i Stockholm samt kontor i Oslo och Helsingfors. Vår affärsidé är att erbjuda företag och konsumenter finansiella tjänster genom enkla och moderna lösningar. Vi vill skapa nöjda kunder genom innovativt tänkande, banbrytande teknisk kunskap och inte minst engagerade, kompetenta och erfarna medarbetare.Avida har tilldelats Gasell-priset i flera år och vi fortsätter nu våra ambitioner. Vi erbjuder dig en dynamisk och informell arbetsmiljö som uppmuntrar dig att påverka genom att engagera dig och bidra med dina idéer och lösningar. Företagets beslutsfattande är snabbt och kommunikationsstrukturerna är okomplicerade. Avida erbjuder attraktiva arbetsförhållanden och goda självutvecklingsmöjligheter att växa med företaget. Avida värdesätter lagarbete, engagemang och egna initiativ.Om ITAvidas IT avdelning är centraliserad och alla sitter i fina lokaler på Söder i Stockholm. Vi är ett starkt team på 20 personer som innefattar utvecklare, arkitekter, IT-support, Infrastrukturspecialister samt projektledning. Utvecklingsteamet består av 8 talangfulla utvecklare som jobbar med att utveckla och underhålla våran finansiella plattform. Vi jobbar med modern teknik i molnplattformarna Azure och AWS. Med våran mikrotjänstarkitektur eftersträvar vi en skalbar lösning där kodstruktur och testbarhet är i fokus. Allt för att få en plattform som är lätt att underhålla.AnsvarsområdeSom Head of Engineering kommer du ansvara för och leda arbetet i utvecklingsteamet. Detta innefattar resursplanering, prioritering av dagligt arbete, coaching av medarbetare, rekrytering och mycket mer. Du kommer också att vara en del av våran arkitekturgrupp och bidra till Avidas tekniska plattforms framtid båda genom planering och genom att arbeta aktivt med utveckling i plattformen.Vad kommer du att göra?Leda ett team med 8 utvecklare och rapportera till CIOPlanera och prioritera teamets dagliga arbeteArbeta aktivt med utveckling i våran plattformSäkerställa och vidareutveckla ett samarbetsvilligt och starkt team som lockar och behåller talangAnsvarig för varje medarbetares personliga utveckling, mål och årliga genomgångarArbeta nära ledningsgruppen och andra avdelningar för att prioritera backlog och projektLeda arkitekturgruppen för att planera Avida tekniska plattforms framtidUnderhålla och utveckla våra processer inom teamet2020-08-26Programmeringsspråk/ramverk/verktyg.NET Framework.NET Core/StandardC#SQLGitSOLID principlesEnhetstest-ramverk (t.ex. mstest, nunit, xunit, etc)WebAPI (REST)Entity FrameworkBaskunskaper inom JavaScriptBaskunskaper inom HTML/CSSErfarenheterJobbat med mjukvaruutveckling 8+ årErfarenhet av att leda ett utvecklingsteamArkitekturell planeringErfarenhet av att visualisera mjukvaruarkitektur och att beskriva hur ett system är uppbyggtProblemlösande och analytisk förmågaGod förmåga att kommunicera, både inom teknik som med icke-tekniska personerGod förmåga och intresse för att förstå affärssidanGod samarbetsförmåga, både inom och utanför ITGod förmåga att leda, guida och hjälpa andraCoachande förmåga för att utveckla teamets medarbetareDriven och med en inställning att vilja göra skillnadSpråkGoda kunskaper i svenska och engelska, både skriftligt och muntligtMeriterandeProgrammeringsspråk/ramverk/verktygAzure, AWS eller annan molnplattformMicroservicesOctopus DeployGitLabSonarQubePowerShellDockerGoda kunskaper inom JavaScript (Angular, React eller andra ramverk)Goda kunskaper inom HTML/CSSKunskaper inom andra språk och/eller ramverkVaraktighet, arbetstidEnligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2020-09-25Avida Finans AB (Publ)5334544