Head of District Östergötland Väst - Lending & Advisory Branches
Swedbank AB / Chefsjobb / Linköping Visa alla chefsjobb i Linköping
2025-12-09
Är du intresserad av att leda andra? Brinner du för kundmötet, affären och ett ledarskap i ständig förändring samtidigt som du vill vara med och skapa framtidens bank? På Swedbank tror vi att framgångsrika ledare gör det möjligt för oss att förverkliga vår strategi och nu har du en möjlighet att göra det inom privataffären och bokad rådgivning i Östergötland Väst (Linköping,Mjölby, Motala och Tranås).
Dina ansvarsområden: Ansvara för bokade rådgivningar och driva försäljning mot privatkunder i hela banken.
Leda förändring - snabbt ta till dig nya förutsättningar, engagera ditt team och omsätta det i resultat.
Samarbeta över enhetsgränser för att säkra leverans på specifika nyckel KPI:er såsom lönsamhet & tillväxt, bolån, rådgivningsmöten, proaktivitet samt kundnöjdhet.
Genomföra nationella arbetsmetoder och säkerställ efterlevnad av processer och rutinbeskrivningar.
Regelbundet coacha dina medarbetare för att säkerställa utveckling, självledarskap, hållbara prestationer och hög medarbetarnöjdhet.
Stärka Swedbanks varumärke genom att ansvara för det lokala samarbetet med Fastighetsbyrån, genomföra kundaktiviteter och lokala engagemang.
Samordna och koordinera resurser mellan kontoren för att säkra det operativa kontorsnätverket enligt det förutbestämda kontorsformaten och dess ramverk.
Implementera enligt Swedbanks definierade kundsegmentering, servicemodeller och slutliga erbjudanden.
Optimera kundflöden inklusive kundupplevelse och linjeeffektivitet inom Lending & Advisory samt ansvara för god kreditkvalitet och riskexponering inom fastställda ramar.
Balansera kundbehov med servicenivåer, prissättning och risk inom de satta och överenskomna styrprinciperna, gränserna och ramverket.
Taktiskt och operationellt, effektivt planera din organisation och din personal enligt bankens distributionsmodell.
Säkerställa att åtgärder mot finansiell kriminalitet (inklusive on- & offboarding) utförs.
Vad som behövs i den här rollen: Relevant akademisk examen alternativt motsvarande kompetens inom bank och finans.
Minst några års relevant arbetslivserfarenhet och med fördel tidigare ledarerfarenhet.
Erfarenhet av att leda framgångsrik verksamhetsförändring samt mycket god strategisk och taktisk förmåga.
Erfarenhet av att leda genom andra och förmåga att översätta strategi till planer, mål och driva produktivitet.
Beprövad och utmärkt samarbetsförmåga med olika intressenter.
Stort kundfokus och förståelse för kundens behov samt vad som kan driva kunders beteende.
Utmärkt kunskap och erfarenhet av affären inom Spara, Låna, Försäkra, samt samarbetet med Fastighetsbyrån.
Licenser nödvändigara för rollen (Swedsec Rådgivarlicens, Swedsec Bolånelicens samt Försäkringsdistribution IDD).
Utmärkt kommunikationsförmåga, både skriftligt och muntligt i svenska och engelska.
Du är bekväm med att tala inför stora grupper och föra ut budskap på ett inspirerande och tydligt sätt.
Hos oss kan du uppleva: Personlig och professionell utveckling genom självledarskap och kontinuerlig utveckling.
Meningsfullt arbete som positivt påverkar vår arbetsplats, våra kunder och samhället.
En öppen och samarbetsinriktad kultur som uppmuntrar tvärfunktionellt teamarbete och erbjuder nätverksmöjligheter.
En stöttande och inkluderande miljö som främjar en balanserad och hållbar arbetslivssituation, med flexibla arbetsförhållanden när det passar rollen.
Förmåner såsom vårt erbjudanden för bankprodukter för anställda, tjänstepensionsplan, aktiebaserade belöningsprogram Eken, och frivillig gruppförsäkring.
"Bli en del av vårt team och...En av våra chefskollegor går vidare till ny roll i banken och jag söker därför en ny chef för Distrikt Östergötland Väst, vilket innefattar Linköping, Mjölby, Motala och Tranås. Du ingår i ledningsgruppen för Lending & Adviosory Branches i Region Syd. Vi är en ledningsgrupp som är engagerade och har stort fokus på resultat och affärer för att skapa kundvärde, samtidigt som vi sätter stort värde i att ha roligt tillsammans.
Vi utmanar hinder tillsammans och vill vara i framkant i förändringsarbetet mot att driva framtidens bank. Som ledare ger jag förtroende och förväntar mig att du tar ansvar. För mig är det viktigt att vi arbetar som ett team och har en öppen, positiv och transparent miljö, där alla kan växa och ha möjlighet att lära av varandra." Matilda Lindahl, din framtida chef.
Vi ser fram emot din ansökan senast den 2025-12-19. Placeringsort: Linköping
Rekryterande chef: Matilda Lindahl, matilda.lindahl@swedbank.se
, 070-203 79 86
Vi kan komma att påbörja urvalet under ansökningstiden och välkomnar din ansökan så snart som möjligt.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.
Swedbank är en inkluderande arbetsgivare och diskriminerar ingen utifrån kön, ålder, sexuell läggning eller sexuell identitet, etnicitet, religion eller funktionsnedsättning - alla är välkomna.
