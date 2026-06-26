Head of Customer Success till Lingio // Stockholm
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2026-06-26
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Vi söker en Head of Customer Success till vårt snabbväxande AI-techbolag. På Lingio utvecklar vi tillgängliga och effektiva språkutbildningar med nytänkande metoder som gamification, micro-learning och AI.
Vi drivs av övertygelsen att språk är en av de viktigaste nycklarna till integration, inkludering och personlig utveckling. Nu söker vi dig som vill vara med och förändra hur människor lär sig språk, stärker sin kompetens och öppnar dörrar till nya möjligheter.
Välkommen till Lingio – där affärer, innovation och verklig samhällsnytta går hand i hand.
Om rollen Här får du möjligheten att leda en av Lingios viktigaste funktioner. Grunden finns, men vi är långt ifrån färdiga, målet är att bygga en Customer Success-funktion i världsklass som driver kundvärde, retention och långsiktig tillväxt. Du har personalansvar för ett team på tre personer, med planer på att växa under året.
Rollen handlar om smart segmentering, effektiva arbetssätt, tydliga KPI:er och en kundresa som levererar resultat. Våra kunder finns inom såväl kommuner och regioner som privata bolag i olika storlekar, vilket innebär att beslutsvägar, avtalsstrukturer och framgångsfaktorer ser olika ut.
Även om ditt huvudsakliga fokus ligger på att utveckla teamet och funktionen, trivs du med att vara nära kunderna och hugger gärna i där din erfarenhet och kompetens gör störst skillnad för både teamet och kunderna. Du arbetar nära Sales, Product och Marketing för att utveckla kundresan, öka användandet och omsätta kundinsikter till verkligt värde. Customer Success teamets fokus ligger i leveransen, medan expansion och avtalsförnyelser drivs i nära samarbete med vår Strategic Account Manager som har kommersiellt ansvar.
Vi söker dig som... ...har byggt upp en gedigen erfarenhet inom Customer Success och idag känner dig trygg i att leda både människor och verksamhet. Du är nyfiken av naturen och drivs av att förstå kundernas verksamhet, mål och utmaningar på djupet. Genom att kombinera affärsförståelse med ett starkt kundfokus identifierar du möjligheter som skapar värde för både kunden och Lingio över tid.
Med ett datadrivet arbetssätt fattar du beslut utifrån insikter snarare än magkänsla. Kombinationen av strategiskt utvecklingsarbete och operativt engagemang passar dig väl, och du ser värdet i att vara nära verksamheten samtidigt som du driver den framåt. Att utveckla människor och skapa förutsättningar för teamets framgång är en naturlig del av ditt ledarskap. Du är tydlig, coachande och prestigelös, och har förmågan att få andra att växa genom förtroende, förväntningar och stöd.
7+ års erfarenhet inom Customer Success eller liknande inom B2B i tillväxtbolag
Minst 2–3 års erfarenhet i en ledande roll med personal- och lönesättningsansvar
Erfarenhet av att arbeta mot företag och kommuner, regioner eller andra offentliga verksamheter
Vana att arbeta datadrivet och följa upp KPI:er som exempelvis GRR, NRR och kundengagemang
Intresse för AI och hur ny teknik kan användas för att utveckla arbetssätt, kundupplevelse och teamets effektivitet
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Om Lingio Lingio är ett snabbväxande edtech-bolag med ca 30 medarbetare och en tydlig mission: att göra språkinlärning och kompetensutveckling enkel, effektiv och inkluderande. Med vår AI-baserade läroplattform hjälper vi företag, kommuner och myndigheter att utbilda sina medarbetare – oavsett språkbakgrund.
Bolaget grundades 2015 av tre tidigare kollegor från Spotify, MTG och EA Games med målet att bidra till integration genom språk. Idag växer vårt scaleup med ca 40 % årligen med stadigt stigande lönsamhet sen januari 2025. Nu är vi redo att satsa ännu mer tillväxt genom att stärka upp teamet med fler säljare! Bland våra 160 kunder finns bland andra Scandic, ISS, Nobina, Stockholms stad och Göteborg. Vi arbetar från våra ljusa lokaler på Södermalm i en hybrid miljö, drivna av samhällsnytta, innovation och affär i balans. Nu söker vi dig som vill vara med och skapa affärer med verklig effekt.
START: Enligt överenskommelse PLATS: Stockholm, Södermalm OMFATTNING: Heltid LÖN: Fast lön KONTAKT: Senior Recruiter, Mikaela Ehk mikaela.ehk@oddwork.se
(för frågor om tjänsten, ej ansökningar) SISTA ANSÖKNINGSDATUM: Urval sker löpande
Som ledande byrå inom employer branding och rekrytering är vi här för att revolutionera vår bransch, matcha talanger med företagskulturer och stärka organisationers arbetsgivarvarumärken. Nyfiken på att veta mer? Välkommen in i Oddworks värld genom att klicka här eller hitta fler karriärmöjligheter här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7979067-2073639". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Oddwork Sweden AB
(org.nr 556847-9892), https://jobb.oddwork.se
Mäster Samuelsgatan 36 (visa karta
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111 57 STOCKHOLM Arbetsplats
Oddwork Jobbnummer
9981508