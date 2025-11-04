Head of Customer Success Manager
SimpleSign är ett snabbt växande SaaS-bolag inom digital avtalshantering. Vi älskar att hjälpa våra kunder att effektivisera och digitalisera deras avtal och dokument så att de sparar tid, blir mer moderna och skapar fler affärer. Vår uppfattning är att papper hör till gårdagen - vi fokuserar på framtiden.
Rollen
Som Head of Customer Success Management blir du navet mellan kund, sälj och produkt. Du leder vårt CSM-team och ansvarar för att skapa en förstklassig kundupplevelse - från onboarding till långsiktig framgång. Det är du och ditt team som möter nya kunder, utbildar dem i plattformen, och säkerställer att de når full affärsnytta med SimpleSign.
Du kommer att:
Leda, coacha och utveckla ett växande Customer Success-team.
Sätta strategier och processer för onboarding, adoption, retention och upsell.
Samarbeta tätt med sälj, marknad och utveckling för att stänga feedbackloopen mot produktteamet.
Identifiera möjligheter till expansion och långsiktiga partnerskap hos befintliga kunder.
Mäta och följa upp KPI:er som churn, NPS och kundengagemang - och omsätta insikter till handling.
Driva initiativ för att skala kundframgång med smarta verktyg, automatisering och datadrivna beslut.
Vi tror att du är en person som trivs med både strategi och operativt arbete. Du gillar att kavla upp ärmarna, men också att tänka framåt och bygga strukturer för tillväxt.
Vi söker dig som:
Har minst 3-5 års erfarenhet inom Customer Success, Account Management eller liknande, gärna i SaaS-bolag.
Har tidigare lett team eller projekt inom kundframgång eller support.
Är en stark kommunikatör som inger förtroende och kan bygga långsiktiga relationer på alla nivåer.
Är analytisk och datadriven - du gillar att se siffror på hur kundnöjdhet och retention utvecklas.
Har förståelse för teknik och digitala plattformar och tycker det är kul att hitta smarta lösningar.
Är en positiv ledare med förmåga att inspirera och skapa energi i teamet.
Vi erbjuder dig:
En central roll i ett snabbväxande techbolag där du får vara med och bygga upp CSM-funktionen från grunden.
Möjligheten att jobba med en produkt som alla företag behöver - digital avtalshantering är framtiden.
En engagerad ledning som stöttar och ger dig frihet att forma ditt team och din strategi.
Härliga kollegor i ett sammansvetsat team där vi lär av varandra, har kul och firar framgångar tillsammans.
Moderna lokaler mitt i centrala Stockholm, med nära till både lunchställen och AWs.
Varför SimpleSign?
På SimpleSign tror vi på att växa tillsammans - både som individer och som bolag. Vi samarbetar med allt från stora välkända företag till snabbväxande startups. Vårt mål är tydligt: att bli den ledande digitala signeringsplattformen i Europa.
Vi har redan en fot internationellt och vill nu ha med dig på resan när vi tar SimpleSign ut i världen. Ersättning
