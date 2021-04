Head of Channel support till Tre - Hi3G Access AB - Ekonomichefsjobb i Stockholm

Hi3G Access AB / Ekonomichefsjobb / Stockholm2021-04-14Vi på Tre tror att livet blir roligare om vi upplever det tillsammans med andra. Därför arbetar vi varje dag för att göra det enklare för våra 2 miljoner kunder att dela sina upplevelser, åsikter och känslor med andra. Vi är övertygade om att det är kulturen på Tre som är huvudingrediensen för vår framgång. Tack vare detta har vi utsetts till en av Sveriges bästa arbetsplatser. Varmt välkommen till Tre.Kundservice på Tre utgör ofta pulsen i vår kundupplevelse och affär. Att vår kundtjänst har en central plats i vår kundresa är en självklarhet för oss. Tillsammans är vi ett team på 250 medarbetare om utgör frontlinjen för våra 2 miljoner kunder. För att stötta kundservicelinjen finns flera stödfunktioner där Head of Channel support ansvarar för.Nu söker vi vår nya Head of Channel support!Din nya rollI rollen som Head of Channel Support har du en gränsöverskridande roll och du är involverad i många förbättringsarbeten över hela bolaget. Du ansvarar för centrala delar inom kundservice och och din primära uppgift är att genom rootcause analyser och förbättringsarbeten förenkla kontakten med kundservice med kunden i fokus. Channel support innehar flertalet secondline funktioner samt andra funktioner med specialistinriktning. Du är navet för hur vi ska driva verksamhetsutvecklingen framåt för kundservice med ambition att vara den enkla och smidiga operatören för våra kunder. Du är en viktig röst och driver flertalet projekt inom både, digitalisering, It-utveckling och kvalitétsutveckling.Affärsområdets interna nätverk bidrar till att vår relation till kund förblir både långsiktig och kvalitetssäkrad - både inom segmenten business samt consumer där du förväntas arbeta som en möjliggörare i arbetet framåt. I rollen förväntas du vara det kommunikativa språkröret där verksamhetsutveckling alltid är i fokus.Du kommer ta tillvara på den strategi och vision som finns på Tre, för att se till att ni har alla verktyg som behövs för att nå de mål du sätter upp för ditt område. Du kommer märka att KPIer är ditt verktyg men vi tror också starkt på att belysa vilka beteenden som ligger bakom våra resultat.Vilka är då ditt fantastiska team? Du har en grupp på 8 direktrapporterande chefer/anställda som har ca 10 st medarbetare i sina team. - och teamet i stort är ett gäng där alla har som främsta uppgift att möta våra mål på ett effektivt, strategiskt och medvetet sätt. Du kommer jobba aktivt med ledarskap och coacha, stötta och utveckla dina chefer.Du ingår i Customer Service ledningsgrupp där du har tätt samarbete med bl a WFM samt ansvariga inom avdelningarna som hanterar first line. Du rapporterar till CCSO.Vem är vår nya Champion?Här söker vi dig som är strategisk, har ett enormt intresse och stor kunskap av affärsflödet via en kundservicekanal. Du är van att arbeta verksamhetsstrategiskt och har förmodligen någon managementutbildning eller liknande i bagaget.Med det ser vi att du tidigare haft chefspositioner gärna inom kundservice och har hög förståelse för att analysera statistik, trender och prognoser kopplat till en avdelning som drivs av KPIer och mätvärden. Vi tror att du är en person med tålamod av rang, snabbt kan skapa relationer och kan arbeta och se från ett helikopterperspektiv.Du är en trygg ledare som söker en utmaning i att jobba på en ännu större arena och vill nu också coacha andra ledare i deras utveckling.Det här har du att se fram emotI den här funktionen hos oss har du en plattform att fortsätta utveckla ditt strategiska ledarskap inom. Då vi är representerade i flera ledningsgrupper samt i hela Tres ledning, så finns stora möjligheter att få din röst hörd och verkligen grabba tag i megafonen för att göra skillnad i en av företagets starkaste kanaler till våra kunder. Det är en gränsöverskridande roll där man "syns" över hela bolaget. Det här är rollen för dig som vill mer! Vi på Tre tror starkt på individens förmåga att leda sig själv och du styr din egen tid. Vår kultur är tonsättande i allt vi gör och den, tillsammans med att vi är fantastiskt Trevliga, är anledningen till att vi sju år i rad blivit utsedda till en av Sveriges bästa arbetsplatser av Great place to work. Förutom allt detta ingår du i ett team och ett företag med stort engagemang.AnsökanTjänsten är tillsvidare, med start så snart i juni. Ansökan sker via länken till denna annons och sök nu omgående om du är intresserad. Vi jobbar löpande med rekryteringen och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. För frågor kring rollen, kontakta rekryterandechef Chief Customer Service Officer Silvia Bakir ( silvia.bakir@tre.se Varmt välkommen till Tre!Varaktighet, arbetstid2021-04-14Enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-04-30Hi3G Access AB5690131