Head of Business Operations inom Decentrala Energilösningar
Vattenfall AB / Foto- och filmjobb / Solna Visa alla foto- och filmjobb i Solna
2026-02-20
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vattenfall AB i Solna
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Järfälla
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning
Vattenfall är en av Europas största producenter och återförsäljare av el och värme. Våra huvudmarknader är Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark och Storbritannien. Inom Vattenfallkoncernen finns cirka 21 000 anställda. Vi har elektrifierat industrier, levererat energi till bostäder och förvandlat tillvaron genom innovation i över hundra års tid.
Om rollen
Är du redo för din nästa utmaning - kanske finns den hos oss?
Vill du vara med och möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation? Vi söker nu en Head of Business Operations till vår verksamhet inom Decentrala Energilösningar (DES). Här får du en central roll i ett växande och strategiskt viktigt område där vi utvecklar och levererar lösningar inom solenergi, energilagring samt relaterade optimeringstjänster. DES tillhör Business Area Customer & Solutions på Vattenfall.
Som Head of Business Operations ansvarar du för att leda, utveckla och vidareutveckla DES verksamhet i Sverige och Finland. I din roll som medlem i DES ledningsgruppen förväntas du att representera ditt ansvarsområde och arbeta tvärfunktionellt för att omvandla idéer till genomförbara initiativ och främja en kultur av innovation, samarbete och öppenhet. Du bidrar till att driva avdelningens strategi för inriktning och affärer genom att tillföra insikter, identifiera möjligheter och stödja prioriteringar.
Teamet består för närvarande av åtta medarbetare med fokus på försäljning, leverans och support.
Dina ansvarsområden
Som ledare för Business Operations ansvarar du bland annat för:
Ledarskap och team
Leda och utveckla ett högpresterande team genom coachande ledarskap, kontinuerlig utveckling och lärande - i linje med Vattenfalls värderingar.
Säkerställa välmående, engagemang och ett gott samarbetsklimat i teamet.
Vara snabb och handlingskraftig när utmaningar uppstår.
Sälj och affär
Utveckla och implementera säljstrategier för att nå övergripande affärsmål.
Driva och följa upp försäljningsarbetet och säkerställa kundnöjdhet, kvalitet och budget.
Leverans och support
Leda och utveckla leveransorganisationen för att säkerställa kvalitet, effektivitet, säkerhet och kundnöjdhet i leveranser.
Utveckla drift- och supportfunktionen med fokus på hög servicegrad, stabil drift, incidenthantering och kontinuerlig förbättring.
Styrning och utveckling
Proaktivt identifiera och formulera behov inom beslutsstöd, processer och system.
Ansvara för budget, prognoser och kostnadskontroll inom verksamhetsområdet.
Kravspecifikation
Utbildning och erfarenhet som krävs:
Minst 7-8 års erfarenhet från Försäljnings- och leveransorganisationer gärna inom digital försäljning
Minst 2-3 års erfarenhet som personalansvarig ledare och chef
Erfarenhet från att leda förändring i en ständigt utvecklande marknad med många externa och interna intressenter
Erfarenhet från branscher som energi, entreprenad, bygg eller tekniska konsumentprodukter
Erfarenhet av intressenthantering i komplexa och stora organisationer
Akademisk examen på Master nivå inom ex Teknik/Civilingenjör eller Ekonomi
Flytande i tal / skrift på svenska samt engelska. Kunskaper i finska är en bonus.
Som ledare är du;
Du har ett mycket gott affärssinne och en bevisad förmåga att konsekvent nå eller överträffa försäljningsmål samtidigt som leverans och support håller god kvalitet
Du har en naturlig förmåga att inspirera, engagera och utveckla effektiva team
Du har en god social och kommunikativ förmåga samt kan behålla lugnet oavsett situation.
Du har en hög analytisk förmåga och stort tålamod
Du har en förmåga att kombinera kreativitet med struktur vilken triggas av resultat och deadlines
Du har en "få saker gjorda"-mentalitet, förmåga och mod att arbeta med ämnen av både operativ och strategisk karaktär
Du tror på äkta laganda - dvs att stödja och agera sparringpartner till varandra är avgörande för nå framgång och är något du skriver under på
Ytterligare information
Välkommen med din ansökan senast 22 mars 2026. För mer information om rollen kontakta rekryterande chef Maria Juhlin-Hoff, maria.juhlin-hoff@vattenfall.com
. Har du frågor om din ansökan kontakta rekryterare Cecilia Wijkman, cecilia.wijkman@vattenfall.com
.Urval och intervjuer sker fortlöpande så vänta inte med att skicka in din ansökan. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats. Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV.
Fackliga representanter via Vattenfalls växel, 08 739 50 00 Patrik Andersson (Akademikerna), Simon Salomonsson (Unionen), Cecilia Bodin (Ledarna), Jan Svensson (SEKO). kontaktas via växeln +46 8 739 50 00
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här.
Då säkerheten för Vattenfall och dess anställda är avgörande kommer vi innan varje anställning genomföra en "pre-employment screening". Dessa kontroller baseras på din roll som du kommer att fylla inom Vattenfall.
Att arbeta inom Vattenfall innebär att arbeta med samhällsviktig infrastruktur. Därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade och du kan komma att bli krigsplacerad. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen. En eventuell krigsplacering sker med stöd i anställningsavtalet och lagen om totalförsvarsplikt.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
(org.nr 556036-2138)
169 79 SOLNA Arbetsplats
Solna - Vattenfall Jobbnummer
9756001