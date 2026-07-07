Head of Business Development
Frost Unmanned AB / Organisationsutvecklarjobb / Stenungsund Visa alla organisationsutvecklarjobb i Stenungsund
2026-07-07
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Head of Business Development
Vill du bygga upp affären i ett av Sveriges mest spännande försvarsteknikbolag, inte förvalta den?
Frost Unmanned utvecklar nästa generations obemannade system för försvars- och säkerhetsmarknaden: höghastighets-UAV:er och obemannade ytfarkoster som redan är i skarp utvärdering hos flera europeiska försvarsmakter. Parallellt bygger vi kontinuerligt ut nya system och förmågor i nära samarbete med användare i fält. Vi är ett litet, snabbt team med korta beslutsvägar och internationella ambitioner. Kommersiellt är vi i ett tidigt skede: intresset och den tidiga traktionen finns, men den stora försäljningen återstår att bygga. Därför söker vi vår första renodlade affärsroll: en hungrig Head of Business Development som tar den tidiga traktionen och bygger affären på riktigt, med ägarskap över pipeline och affär från första kontakt till kontrakt.
Om rollen
Du rapporterar direkt till VD och äger det kommersiella genomförandet. Det här är ingen strategiroll bakom ett skrivbord. Du driver försäljningskampanjer själv: du identifierar kunderna, tar första kontakten, bokar mötena, flyger dit, håller demonstrationen och driver affären till avtal. Fokusmarknaderna är Norden, Baltikum och Ukraina, med möjlighet att successivt ta fler marknader.
Eftersom vi är ett litet bolag äger du också vår marknadsnärvaro: mässor, demonstrationer, LinkedIn och kundmaterial. När pipelinen växer bygger du ditt eget team, med en junior säljanalytiker som första rekrytering inom 12 månader.Publiceringsdatum2026-07-07Arbetsuppgifter
• Driva utgående försäljningskampanjer mot försvarsmakter, myndigheter och industripartners, från kall första kontakt till undertecknat avtal.
• Äga och underhålla hela pipelinen i vårt CRM (Pipedrive) med hög och mätbar aktivitetsnivå.
• Svara på RFI:er och RFQ:er tillsammans med VD och ingenjörsteamet.
• Representera Frost Unmanned vid kundmöten, fältdemonstrationer och internationella mässor.
• Etablera lokala partnerskap som stärker vår närvaro på prioriterade marknader.
• Föra kundinsikter och operativa behov tillbaka till utvecklingsteamet.
• Äga företagets marknadsföring i lättviktigt format: mässplanering, LinkedIn, presentationer och demomaterial.
Vi söker dig som
• Har cirka 4 till 8 års erfarenhet av försäljning eller affärsutveckling med bevisad egen kampanjvana, gärna inom försvar, säkerhet eller annan teknisk B2G/B2B-miljö.
• Trivs med högt tempo och hög egen aktivitet: många kontakter, många resor, många järn i elden samtidigt.
• Förstår hur försvarsmakter och myndigheter fattar beslut, eller är hungrig nog att lära dig snabbt.
• Arbetar strukturerat i CRM och ser aktivitetsdata som ett verktyg, inte ett tvång.
• Har mycket god kommunikativ förmåga på svenska och engelska.
• Har B-körkort och kan resa omfattande.
Meriterande
• Bakgrund som reservofficer, officer eller soldat, gärna med erfarenhet från UAS, marina system eller ledningssystem.
• Erfarenhet av export- och försvarsupphandlingar (FMV, NSPA eller motsvarande).
• Ytterligare språk relevanta för Baltikum eller Ukraina.
Vem är du?
Vi söker en jägare, inte en förvaltare. Du bygger förtroende och långsiktiga relationer, men du gör det genom tempo och närvaro: du hör av dig först, följer upp snabbt och ger dig inte. Du är prestigelös, nyfiken på tekniken och trivs bäst när du har springskorna på.
Säkerhetsprövning
Tjänsten är placerad i säkerhetsklass. Anställning förutsätter godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Svenskt medborgarskap kan krävas beroende på placering.
Vad vi erbjuder
Direkt rapportering till VD och en central plats i ett bolag som växer snabbt på en marknad som växer ännu snabbare. Fast lön plus rörlig ersättning kopplad till aktivitet och pipeline. Möjligheten att bygga upp den kommersiella funktionen från grunden och på sikt leda ett eget team.
Urval sker löpande. Skicka in din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8032463-2091197". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Frost Unmanned AB
(org.nr 559192-8840), https://careers.frostunmanned.com
Brålandsvägen 10 (visa karta
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444 60 STORA HÖGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Frost Unmanned Jobbnummer
9996031