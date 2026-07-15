Head of Accounting
The Finance Family AB / Redovisningsekonomjobb / Stockholm Visa alla redovisningsekonomjobb i Stockholm
2026-07-15
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Head of Accounting till iBinder Group
Vissa roller handlar om att hålla ordning på siffrorna. Andra handlar om att forma framtidens ekonomifunktion.
Den här handlar om båda.
iBinder Group befinner sig i en spännande tillväxtfas där digitalisering, teknik och affärsutveckling står högt på agendan. Nu söker vi en Head of Accounting som vill ta ett helhetsansvar för redovisningen och samtidigt vara med och utveckla processerna, systemen och arbetssätten som ska bära bolaget framåt.
iBinder Group är ett nordiskt PropTech-bolag som hjälper bygg- och fastighetsbranschen att arbeta smartare genom digital informationshantering och samarbete. Med flera starka varumärken, verksamhet i flera länder och en modern plattform som fortsätter att utvecklas, befinner sig bolaget i en spännande fas med fokus på tillväxt och framtid.
Om rollen
Som Head of Accounting får du en central position i organisationen och arbetar nära CFO, VD, revisorer och andra nyckelpersoner i verksamheten.
Du ansvarar för redovisning och bokslut för koncernens bolag och säkerställer hög kvalitet i de finansiella processerna. Minst lika viktigt är att du driver ekonomifunktionen framåt. Målet är att steg för steg bygga en mer AI-driven redovisning, med färre manuella moment, snabbare avstämningar och mer tid till analys och affärsstöd. Det är inte ett sidospår till rollen utan det är en av dess viktigaste delar, både på kort och lång sikt.
Ditt uppdrag
I rollen som Head of Accounting kommer du bland annat att:
Driva utveckling och automatisering av system, processer och arbetssätt, med sikte på en alltmer AI-driven ekonomifunktion.
Ansvara för redovisning, bokslut och årsredovisningar för koncernens bolag, samt gruppkonsolidering mot banken.
Säkerställa effektiva, kvalitetssäkrade och skalbara ekonomiprocesser.
Vara en nära partner till CFO och bidra med finansiella insikter till verksamheten.
Vi tror att du
Har en akademisk examen inom ekonomi och flera års erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete.
Du är trygg i bokslut, årsredovisningar och K3, samtidigt som du har ett genuint driv att hitta smartare sätt att jobba på.
Som person är du nyfiken, strukturerad och prestigelös. Du tar gärna initiativ, driver frågor framåt och tycker om att samarbeta med olika delar av verksamheten.
Varför iBinder Group?
Här får du möjligheten att kombinera gedigen redovisning med verksamhetsutveckling och vara med och forma hur ekonomifunktionen ska utvecklas de kommande åren.
På iBinder Group möts du av en organisation med högt tempo, korta beslutsvägar och stor framtidstro. Här uppskattas människor som tar ansvar, kommer med egna idéer och vill vara med och påverka.
Vill du vara med och bygga vidare på iBinder Groups utvecklingsresa?
Varmt välkommen med din ansökan!
Här kan du läsa mer om iBinder: https://ibinder.com/sv/
I den här rekryteringen samarbetar vi med The Finance Family.
Har du några frågor är du varmt välkommen att kontakta någon av oss:
Magnus Åberg, 070-981 77 51 magnus.aberg@financefamily.se
Maria Dahl, 0720-393840 maria.dahl@financefamily.se
P.S. Vi jobbar kompetensbaserat och du behöver inte bifoga något personligt brev. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, 2026-08-20, men det går bra att söka tjänsten så länge annonsen finns på The Finance Familys hemsida. Intervjuer kommer påbörjas i början av augusti, så skicka in din ansökan redan nu.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare The Finance Family AB
(org.nr 559341-7321)
Hantverkargatan 25 (visa karta
)
112 21 STOCKHOLM Arbetsplats
iBinder Kontakt
Rekrytering
Magnus Åberg magnus.aberg@financefamily.se +46709817751 Jobbnummer
10003887