Head Chef - Nordic Choice Commercial Services AB - Kockjobb i Helsingborg

Prenumerera på nya jobb hos Nordic Choice Commercial Services AB

Nordic Choice Commercial Services AB / Kockjobb / Helsingborg2020-06-17Det finns en anledning till att det är just du som önskar att jobba i Nordic Choice Hotels. Du ser möjligheter på våra 100 destinationer. Du tror du kommer passa in i vår mångfald bland 13.000 anställda. Du är exalterad över våra fantastiska hotellkedjor och du har energi, mod och begeistring så det räcker och blir över. Vill du veta mer om oss? Vi ser fram emot din ansökan!Clarion Hotel Helsingborg söker den mest passionerade och drivna HEAD CHEF A la Carte Restaurang!Vill du bli en del av vår framtid i Helsingborg och sätta nya matkoncept på marknaden? Då är du kanske den vi söker!Du brinner för att varje gäst som besöker oss skall få en unik upplevelse. Du tycker om att arbeta mot högt satta mål och drivs av effektivitet och resultat. Utöver det är du professionell och personlig i ditt möte med gäster och kollegor.Vi driver hotell med a la carte restauranger, barer, frukostservering till våra hotellgäster samt konferens och bankettverksamhet. Vi söker dig som kan leda, utveckla och uppdatera befintliga restauranger och barer, samt har ett stort intresse att utveckla och vara ansvarig för flera kommande nya koncept.Du deltar i Clarion Helsingborgs duty ordning och ingår i hotellets avdelningschef grupp. Som Head Chef rapporterar du direkt till Operations ManagerDin placering är på Clarion Grand Hotel till en början samt att du även är med och positionerar restaurangen på Clarion Hotel & Congress Sea U i Helsingborg.Du som vill arbeta i ett dynamiskt företag med en vardag full av roliga upplevelser och gästmöte - här väntar utmaningar och goda utvecklingsmöjligheter.DINA ARBETSUPPGIFTERPersonalansvar vilket innebär effektivast möjliga schemaläggning, följa gällande avtal, utbildning & vidareutveckling av personalPrognos-, kostnads och resultatansvarAnsvarig att rätt prissättning och portionsstorlek av produkter för att uppnå en hög och stabil lönsamhetAnalysera resultatutvecklingen för avdelningen och proaktivt utarbeta aktivitetsplanerDaglig ledning och kvalitetskontroll av all mat som produceras. Ständigt utveckla produkten utifrån gästernas behov och önskemålKontinuerligt uppdatera menyer enligt lagda riktlinjer.Att avdelningen är uppdaterad och kunnig i hotellets brand- och säkerhetsrutinerAtt avdelningen är uppdaterad och kunnig i hotellets hygienrutiner, egenkontroll av livsmedelshantering och liknande rutiner som gäller inom köketAtt koordinera och informera avdelningens personal om tider, prioritet och menyer för olika konferenser, grupper, aktiviteter och evenemangRekrytering av personal i enlighet med företagets policyAnvändande av tidsrapporteringssystem (TimePlan) samt prognos- och resultatssystem (PMI)Inköp inom ramen för godkänd budget . Användande av Menu Engineering.Att inventering görs vid månadsskifte och lämnas in i rätt tid.Eventuellt andra uppgifter kan tillkomma.DU BEHÖVERHar matlagning som din största passion och sitta på erfarenheter av utveckling av nya matkoncept.Tidigare har haft personalansvar.Tidigare erfarenhet av liknande drift.Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både tal och skrift.Arbetet innebär varierande arbetstider dagtid, kvällar och helger. Vi har öppet året runt, även storhelger och röda dagar.Sista ansökningsdag är 2020-07-15. Men urval och intervjuer sker löpande och annonsen kan tas bort tidigare. Så vänta inte utan skicka in din ansökanVaraktighet, arbetstid2020-06-17Enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2020-07-15Nordic Choice Commercial Services AB5268808