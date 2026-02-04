Havets Hus söker extrapersonal till gästservice
Lysekils kommun / Kassapersonalsjobb / Lysekil Visa alla kassapersonalsjobb i Lysekil
2026-02-04
, Sotenäs
, Munkedal
, Orust
, Uddevalla
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lysekils kommun i Lysekil
, Munkedal
, Strömstad
eller i hela Sverige
I Lysekils kommun arbetar vi för att vara en hållbar och attraktiv kommun året runt, som kännetecknas av kreativitet och framtidstro. Du som arbetar här gör en viktig skillnad i människors vardag och bygger ett samhälle för alla. Vi är idag ca 1400 kollegor som utvecklar våra verksamheter och ger 13 900 invånare, 1 600 företag och 100 föreningar bästa möjliga service och förutsättningar att bo, leva och verka i Lysekil. Det är vi stolta över.
Ett liv i Lysekils kommun är ett liv nära både havet och bergen - här finns möjlighet till såväl eftertanke som äventyr i en av Bohusläns vackra kustkommuner. Läs gärna mer om Lysekil på Lysekils kommun - https://lysekil.se/.
Film omhttps://youtu.be/VnvQMbiYE3U
Havets Hus i Lysekil AB är ett kommunalt bolag och ägs av Lysekil Stadshus AB som i sin tur ägs av Lysekils kommun.
Havets Hus grundades 1993 och är i dag ett av Bohusläns populäraste besöksmål. Akvariet är en hyllning till västerhavets rika djurliv. Här samsas lättsamma upplevelser för hela familjen med allvarliga utmaningar för framtiden. Varje år stiftar närmare 80 000 besökare bekantskap med hundratals fascinerande arter - från småfläckig rödhaj till död mans hand.
MISSION - VARFÖR FINNS HAVETS HUS?
Havets hus ska skapa engagemang för livet i ett friskt hav. Via kunskap om havets alla ekosystem och nyttjande av dessa ska Havets Hus förmedla en fascination av och förståelse för betydelsen av havets ekosystemtjänster och bevarande av dessa.Publiceringsdatum2026-02-04Beskrivning
Vi behöver nu stärka vår arbetsgrupp inom framförallt gästservice men även i andra avdelningar inom verksamheten.
Därför söker vi dig som är flexibel, trivs med varierade arbetsuppgifter och kanske vill komplettera annat arbete och/eller studier med extra timmar hos oss.
Är du van vid att stå på egna ben och har lätt för att lära dig nya arbetsuppgifter? Har du en naturlig fallenhet för att leverera service och ett genuint intresse för att hjälpa människor? Har du ett högt engagemang med en positiv inställning? Är du en problemlösare och tar dig an utmaningar när de dyker upp?
Vad bra, då kan detta vara jobbet för dig! Dina arbetsuppgifter
Du kommer att ha varierande uppgifter inom hela verksamheten med fokus på receptionen och butiken. Förutom kundbemötande ingår administrativa uppgifter samt enklare städning. Arbetstider vardagar och helger dagtid. Med mindre tjänstgöringsgrad under lågsäsong och mer under juni-augusti.
Du kommer att ansvara för att våra gäster får ett gott bemötande, både vid besök samt vid mail- och telefonkontakt. Du ser till att kassaregistrering är korrekt, har intresse av att fördjupa dig i kassasystemet och har kontakt med support om problem uppstår. Du har en utpräglad servicekänsla, är organiserad och noggrann.Kvalifikationer
Du behöver ha ordnat boende i Lysekil med omnejd och vara beredd på att bli erbjuden arbetspass med kort varsel.
Minimum ålder 18 år.
Du talar och skriver flytande svenska och engelska.
Du har goda kunskaper i officepaketet samt intresse för att lära dig nya system och program.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Anställningsvillkor
Intyg ur Belastningsregistret krävs innan anställning kan ske.
Du kan börja arbeta omgående.
Rekrytering kan ske under pågående ansökningstid.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Timlön. kollektivavtal: Sobona BÖK Besöksnäring och kulturarv Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/22". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lysekils kommun
(org.nr 212000-1389) Arbetsplats
Havets Hus i Lysekil AB Kontakt
Gästservicechef Jennie Soriano 0706600252 Jobbnummer
9723636