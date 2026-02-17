Hatar du att sitta still? Riv och montera med oss

Athletic Work Nordic AB / Grovarbetarjobb / Stockholm
2026-02-17


Athletic Work söker lagspelare för fysiska rivning, demontering och monteringsprojekt
Plats: Stockholm
Har du en bakgrund inom idrott vet du vad ansvar, fokus och lagarbete innebär i praktiken. Du är van vid att dyka upp redo att prestera, hålla tempo och bidra till resultat - även när det är tungt.
Nu söker Athletic Work personer för behovsanpassade uppdrag hos vår kund i Stockholm. Här gör just de egenskaperna skillnad varje dag.
Det här är inte ett stillasittande jobb. Det är en praktisk och rörlig roll för dig som trivs med fysiskt arbete, uppskattar variation och får energi av att arbeta tillsammans med andra mot ett tydligt mål.

Om uppdraget
Uppdragen är behovsanpassade och varierar över tid, vilket passar dig som vill kombinera arbete med exempelvis studier, idrottssatsning eller annan sysselsättning.
Arbetet sker ute på olika projekt och arbetsplatser och innebär ett högt tempo, samarbete och ansvarstagande.

Publiceringsdatum
2026-02-17

Arbetsuppgifter
Rivningsarbete i olika miljöer

Montering och demontering av material och konstruktioner

Praktiskt arbete kopplat till bygg- och rivningsprojekt

Stötta teamet i varierande moment på arbetsplatsen

Bidra till ordning, säkerhet och effektivt arbetsflöde

Användande av vissa verktyg kommer förekomma

Vi värdesätter inställning och driv högre än en perfekt cv - och ser gärna att du har en idrottsbakgrund.

Du känner igen dig i att du:

Trivs med fysiskt arbete och högt tempo

Har disciplin, ansvarskänsla och arbetsmoral

Är en lagspelare som bidrar till gruppens prestation

Har pannben och ger inte upp när det blir krävande

Är flexibel och kan hoppa in vid behov

Är lösningsorienterad och prestigelös

Meriterande men inget krav:

ID06

Erfarenhet av bygg, rivning eller liknande praktiskt arbete

Har B-körkort

Vad du får genom Athletic Work

Möjlighet att arbeta i uppdrag där din idrottsmentalitet är en tillgång

Varierande arbetsdagar och praktisk erfarenhet

En miljö med energi, lagkänsla och tydliga mål

Möjlighet att utvecklas och få fler uppdrag över tid

Så ansöker du
Känner du igen dig i beskrivningen? Då vill vi gärna höra från dig. Skicka in ditt CV och några rader om dig själv - urval sker löpande.

Vilka är vi
Vi på Athletic Work har som ambition att förbereda våra konsulter för arbetsdagen som om det vore före match, cup eller annat tävlingstillfälle.
Vi tror på att den tysta skolan som idrotten bidrar med är en stor tillgång i arbetslivet.


Mer info hittar du på www.athletiwork.se eller www.athleticwork.se/lediga-jobb för att andra tjänster som teamet på Athletic Work tillsätter just nu

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7244267-1846732".

Arbetsgivare
Athletic Work Nordic AB (org.nr 559459-0456), https://athleticwork.teamtailor.com
Stureplan 1 (visa karta)
111 45  STOCKHOLM

Arbetsplats
Athletic Work

Jobbnummer
9748063

