Hatar du att sitta still? Riv och montera med oss
2026-02-17
Athletic Work söker lagspelare för fysiska rivning, demontering och monteringsprojekt
Plats: Stockholm
Har du en bakgrund inom idrott vet du vad ansvar, fokus och lagarbete innebär i praktiken. Du är van vid att dyka upp redo att prestera, hålla tempo och bidra till resultat - även när det är tungt.
Nu söker Athletic Work personer för behovsanpassade uppdrag hos vår kund i Stockholm. Här gör just de egenskaperna skillnad varje dag.
Det här är inte ett stillasittande jobb. Det är en praktisk och rörlig roll för dig som trivs med fysiskt arbete, uppskattar variation och får energi av att arbeta tillsammans med andra mot ett tydligt mål.
Om uppdraget
Uppdragen är behovsanpassade och varierar över tid, vilket passar dig som vill kombinera arbete med exempelvis studier, idrottssatsning eller annan sysselsättning.
Arbetet sker ute på olika projekt och arbetsplatser och innebär ett högt tempo, samarbete och ansvarstagande.
Rivningsarbete i olika miljöer
Montering och demontering av material och konstruktioner
Praktiskt arbete kopplat till bygg- och rivningsprojekt
Stötta teamet i varierande moment på arbetsplatsen
Bidra till ordning, säkerhet och effektivt arbetsflöde
Användande av vissa verktyg kommer förekomma
Vi värdesätter inställning och driv högre än en perfekt cv - och ser gärna att du har en idrottsbakgrund.
Du känner igen dig i att du:
Trivs med fysiskt arbete och högt tempo
Har disciplin, ansvarskänsla och arbetsmoral
Är en lagspelare som bidrar till gruppens prestation
Har pannben och ger inte upp när det blir krävande
Är flexibel och kan hoppa in vid behov
Är lösningsorienterad och prestigelös
Meriterande men inget krav:
ID06
Erfarenhet av bygg, rivning eller liknande praktiskt arbete
Har B-körkort
Vad du får genom Athletic Work
Möjlighet att arbeta i uppdrag där din idrottsmentalitet är en tillgång
Varierande arbetsdagar och praktisk erfarenhet
En miljö med energi, lagkänsla och tydliga mål
Möjlighet att utvecklas och få fler uppdrag över tid
Känner du igen dig i beskrivningen? Då vill vi gärna höra från dig. Skicka in ditt CV och några rader om dig själv - urval sker löpande.
Vilka är vi
Vi på Athletic Work har som ambition att förbereda våra konsulter för arbetsdagen som om det vore före match, cup eller annat tävlingstillfälle.
Vi tror på att den tysta skolan som idrotten bidrar med är en stor tillgång i arbetslivet.
Mer info hittar du på www.athletiwork.se
eller www.athleticwork.se/lediga-jobb
