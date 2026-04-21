Hässelby vårdcentral söker sjuksköterska
2026-04-21
Sjuksköterska till trivsam vårdcentral i hjärtat av Hässelby
Vill du ha ett arbete där du får kombinera självständighet med stark teamkänsla - och samtidigt ha roligt på jobbet? Då kan det här vara tjänsten för dig!
Vi söker nu en legitimerad sjuksköterska eller distriktssköterska som vill bli en del av vårt varma och engagerade team.Publiceringsdatum2026-04-21Om företaget
På vår vårdcentral arbetar drygt 20 sjuksköterskor och distriktssköterskor tillsammans med läkare, undersköterskor, psykolog, kurator, medicinska sekreterare och fotsjukvårdare. Tillsammans driver vi flera sjuksköterskeledda mottagningar samt hemsjukvård. Hos oss möts du av ett öppet och välkomnande arbetsklimat med kompetenta och hjälpsamma kollegor. Vi har välfungerande rutiner som skapar trygghet i vardagen. Vi finns centralt vid Hässelby Torg, med närhet till tunnelbana. Här arbetar du i en mångkulturell miljö där vi värdesätter respekt, goda möten och arbetsglädje.
Din roll:
Arbetet är varierande och utvecklande. Du kommer att arbeta med mottagningsarbete och telefonrådgivning/chatt. Du kommer att samarbeta nära med kollegor i team och vara delaktig i patientnära arbete på mottagningen. Vi arbetar i journalsystemet Take Care och använder TeleQ.
Vi erbjuder:
Generöst friskvårdsbidrag, möjlighet till fortbildning, fri sjukvård samt flextid.
Vi söker dig som:
Är legitimerad sjuksköterska eller distriktssköterska. Du trivs med både självständigt arbete och teamwork. Du är flexibel, positiv och bidrar till god stämning.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och erfarenhet av primärvård är meriterande.
Anställning:
Tillsvidareanställning, heltid, dagtid, måndag-fredag. Provanställning kan komma att tillämpas. Vi kan komma att kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
Här får du inte bara ett jobb - utan en arbetsplats där du kan utvecklas, trivas och göra skillnad varje dag.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Sista dag att ansöka är 2026-05-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
165 55 HÄSSELBY Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Primärvård, Hässelby vårdcentral Kontakt
Mirjana Arsenovic Stanic mirjana.arsenovic-stanic@regionstockholm.se 08-12336464 Jobbnummer
9868177