Härliga Kungsträdgården söker barpersonal
Brand Your Event Sweden AB / Servitörsjobb / Stockholm
2026-04-20
I sommar förvandlas Kungsträdgården till ett levande festivalområde - och vi behöver dig i baren!
Från 6 juni till 1 augusti fylls varje helg av event, musik och härlig stämning i anslutning till scenen. Med andra ord: festivalstämning deluxe - hela sommaren!
Om rollen som barpersonal
Du arbetar mitt i pulsen och är en viktig del av gästupplevelsen. Tempot är högt, energin likaså - och du jobbar tillsammans med ett sammansvetsat team.
Vi söker dig som:
Har minst 1 års erfarenhet inom bar eller servering
Trivs i ett högt tempo och gillar att jobba med människor

Dina arbetsuppgifter
Servera öl, vin och andra drycker (inga avancerade drinkar)
Hantera kassa och betalningar
Förbereda baren inför öppning (påfyllning, is, glas m.m.)
Hålla baren ren, snygg och välorganiserad
Göra enklare inventering vid stängning (främst helger)
Samarbeta med resten av teamet för att hålla ett bra flyt i serveringen
Som en del av arbetet förväntas du även delta i nedmontering av barerna i samband med avetablering. Detta innebär enklare praktiskt arbete som att plocka ner utrustning, packa material och återställa området efter avslutade arrangemang.
Lön enligt avtal
Hoppas vi ses i sommar!
Med vänliga hälsningar
Personal & Rekrytering
Brand Your Event Sweden AB Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
E-post: personal@brandyourevent.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Mejlets rubrik: Bar Kungsan". Arbetsgivare Brand Your Event Sweden AB
(org.nr 556779-8458)
111 47 STOCKHOLM Arbetsplats
Kungsträdgården Jobbnummer
