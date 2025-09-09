Härlig personal sökes till nyöppnat konstcafé
Hansson Khorsand, Ellen / Servitörsjobb / Uddevalla Visa alla servitörsjobb i Uddevalla
2025-09-09
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hansson Khorsand, Ellen i Uddevalla
Älskar du människor, möten, kaffe och konst?
Då är du varmt välkommen till Kahawa Art Café i hjärtat av Ljungskile.
I juni slog vi upp dörrarna till ett helt nytt unikt litet café med konstutställningar och kulturevenemang och söker nu dig som vill vara med på den här spännande resan.
Cafét är beläget mitt i centrala Ljungskile med gångavstånd till buss och tåg med goda kommunikationer, närhet till strand, naturområden och en fantastisk kustmiljö. Under sommarhalvåret är det en välbesökt plats av både lokalbor och turister.
Konceptet bygger på riktigt gott specialkaffe, läckra godsaker, smörgåsar och luncher lagade helt från grunden på plats i caféet och med ekologiska och hållbara råvaror så långt det är möjligt. Kvalitet, hållbarhet och generositet är centralt i vår verksamhet och vi strävar efter att det skall bli en mötesplats där besökaren kan känna sig som hemma, vill stanna en stund eller köpa med sig take away och få ett riktigt härligt personlig bemötande. Det blir regelbundna events så som vernissager, livemusik, öppen scen och afternoon tea.
Vi söker dig som verkligen brinner för riktigt bra service, högkvalitativt specialkaffe, med ett stort intresse för bakning och matlagning som är kreativ och gärna gör det där lilla extra. Tjänsten kommer att innefatta kassa, kaffeberedning, servering, bakning, matlagning, disk och städning med varierande arbetsuppgifter och olika högt tempo beroende på kundflödet i caféet. Det är därför önskvärt att du är självgående, initiativrik och proaktiv och tar tag i det som behövs göras för stunden. Likaväl som du är bekväm med att ta instruktioner och trivs med att ingå i ett litet familjärt team där vi samarbetar och kompletterar varandra.
Krav:
Du bör vara en person som älskar mötet med människor och att ge god och personlig service, med stort intresse och till viss del färdigheter inom kaffe, matlagning och bakning.
Du bör ha gedigen arbetslivserfarenhet inom serviceyrket och/eller bageri/café/resturangbranschen och därför uppmuntrar vi även dig som är lite äldre än 20-30 år att söka jobbet hos oss.
Önskvärt:
Bekväm med att prata engelska med våra internationella gäster
Baristautbildning, konditor/kockutbildning
B-Körkort
En inställning att vara med och utvecklas och bygga upp verksamheten tillsammans med oss under en längre tid
Med det sagt prioriterar vi rätt person med rätt personlighet och attityd, och en öppenhet och nyfikenhet för att lära sig.
Vad vi erbjuder:
Tjänsten är på 75% och börjar med en provanställning som för rätt person kan övergå i en långsiktig anställning.
Vi erbjuder en härlig och kreativ miljö där vi är måna om en hållbar arbetsplats där alla som arbetar mår bra och trivs.
Vi erbjuder fortbildning och kunskap om specialkaffe och olika bryggningsmetoder.
Intervjuer hålls löpande med start omgående så tveka inte att skicka din ansökan så snart som möjligt! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28
E-post: kahawaartcafe@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobb på Kahawa". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hansson Khorsand, Ellen
Vällebergsvägen 5 C (visa karta
)
459 30 LJUNGSKILE Arbetsplats
Kahawa Art Café Jobbnummer
9500869