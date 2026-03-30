Härlig kille utanför Helsingborg söker assistent som vikarie
Karin Ståhlnacke Juridik AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Helsingborg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Helsingborg
2026-03-30
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karin Ståhlnacke Juridik AB i Helsingborg
, Höganäs
, Kävlinge
, Eslöv
, Lomma
eller i hela Sverige
Vi på KSJ AB jobbar med personlig assistans - som det är tänkt!
Här möter du Karin, Magnus, Sylvia och Bibban med lång erfarenhet, stort engagemang och ett hjärta för människor. Vi vet att bra assistans bygger på trygghet, respekt och ett nära samarbete. Med lång och gedigen erfarenhet inom personlig assistans, både från stora och mellanstora bolag, vet vi vad som krävs för att skapa trygghet, kontinuitet och livskvalitet för våra kunder - men också för våra viktiga assistenter.
Som arbetsgivare är vi måna om att du ska må bra. Därför erbjuder vi bra villkor, är anslutna till kollektivavtal och ger ett generöst friskvårdsbidrag.
Hos oss är du viktig - både för kunden och för oss!
Hälsa gärna på oss på Elbegatan 5 i Malmö - stäm bara av så vi är på plats först.
För att säkerställa en trygg och säker assistans genomför vi en bakgrundskontroll om du blir aktuell för tjänsten.
Om arbetet innebär insatser åt personer över 18 år krävs att du uppvisar ett utdrag ur belastnings- och misstankeregistret.
Om arbetet innebär insatser åt barn krävs att du lämnar in ett utdrag ur belastnings- och misstankeregistret, som sparas hos oss i 2 år, i enlighet med gällande lagstiftningar.
Student eller behov av timmar?
Nu söker vi dig, kille eller tjej spelar ingen roll som vill hänga med en kille på 13 år och hjälpa honom i vardagen.
Han är en pigg och glad kille som gillar närhet, vara med syskonen, musik, komma ut på promenad, gunga och andra roliga saker som är i rörelse.
Han bor i villa med sina föräldrar, syskon och katter.
Det finns möjlighet att ta sig till jobbet med buss men det är begränsat med avgångar så bil och körkort är ett stort plus.
Han behöver hjälp med allt i sin vardag, av - och påklädnad, toalettbesök, duscha, kommunicera, få i sig mat med hjälp med matning med av dig.
Man måste hela tiden vara nära honom för att förhindra att han skadar och slår sig själv, eller stoppar saker i munnen som han lyckas komma åt.
Vi söker nu någon glad och pålitlig person, någon som både pojken och familjen känner sig trygg med, någon som kan sitta längre stunder på golvet då han gärna tillbringar sin tid där, någon som gör livet lite roligare för denna fantastiska kille.
Schemat är:
Måndagar 16.30-20.00
Tisdagar 16.30-20.00
Fredagar 14.10-20.00
Vissa dagar av ovan försvinner då han är på korttidsboende, andra dagar tillkommer efter behov.
På sommarlovet kan passen ändras efter samråd.
Passar utmärkt till en student som vi dryga ut kassan eller någon som vill kombinera med en annan tjänst.
Viktigt:
Du behöver tycka om barn då det finns flera barn i hushållet.
Det finns även katter så du kan inte vara pälsdjursallergier eller rädd för katter.
Vi gör urval kontinuerligt så vänta inte med din ansökan. Tillsättning av tjänsten sker när vi hittat rätt person. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Karin Ståhlnacke Juridik AB
(org.nr 559281-3777)
232 52 ÅKARP Arbetsplats
KSJ AB Kontakt
Kontakt
Magnus Ivarsson magnus@ksjab.se 0734097977
9828785