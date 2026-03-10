Hardware Integration & Prototype Engineer
Professional Galaxy är ett IT- och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, mjukvaruutveckling, SAP, inköp, elektronik och mekanisk konstruktion. Vi samarbetar med erfarna seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och analytiskt krävande projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och tydliga, mätbara resultat.
Vi söker nu en Hardware Integration & Prototype Engineer hos vår kund.
Om uppdraget I rollen ansvarar du för hela livscykeln av kundens test- och utvecklingsmiljöer - från konstruktion till integration, felsökning och löpande optimering.
Designa mekaniska lösningar, sensorfästen och kapslingar i CAD (Catia eller SolidWorks) Leda och utföra hands-on integration i utvecklingsfordon Installera högupplösta sensorer, compute-plattformar och komplexa kabelstammar Arbeta med fordonsnätverk såsom CAN, LIN och Ethernet Utföra avancerad mekanisk och elektrisk felsökning Säkerställa att utvecklingsfordon och HIL-riggar håller högsta möjliga driftsäkerhet Fungera som en brygga mellan mjukvara, system- och testingenjörer för att säkerställa sömlös hårdvaru-/mjukvaruintegration Detta är en roll för dig som kombinerar konstruktörens precision med verkstadens problemlösningsförmåga.
Krav Senior erfarenhet inom mekanik och hårdvaruintegration Mycket goda kunskaper i CAD (Catia eller SolidWorks) Praktisk erfarenhet av prototypframtagning (3D-printing, CNC eller manuell bearbetning) Gedigen hands-on erfarenhet av fordonsel och fordonssystem Erfarenhet av fordonsnätverk (CAN, LIN, Ethernet) Dokumenterad erfarenhet av installation och integration av sensorer och compute-plattformar Stark felsökningsförmåga inom mekanik och el B-körkort
Meriterande Erfarenhet av CANalyzer och/eller CANoe Erfarenhet av sensorkalibrering Erfarenhet av precisionsunderhåll av testfordon Truckkort
Övrig information Placeringsort: Göteborg
Arbetsmodell: 100 % på plats Start: ASAP Sista dag att ansöka är 2026-03-25
Är du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att kontakta oss.
Ansök gärna redan idag, urval och intervjuer sker löpande
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett. Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället. Så ansöker du
