Hårdvaruutvecklare inom digital och analog teknik
Sigma Embedded Engineering AB / Elektronikjobb / Göteborg Visa alla elektronikjobb i Göteborg
2026-06-11
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Är du ingenjör med några års erfarenhet inom hårdvaruutveckling och vill vara med och utveckla för framtiden?
Som konsult hos oss på Sigma Embedded Engineering får du möjligheten att arbeta inom flera olika områden i spännande uppdrag hos våra världsledande kunder - helt enkelt det bästa med att vara konsult – varierande arbetsuppgifter och erfarenhet men med tryggheten från en och samma arbetsgivare!
Vi söker nu efter hårdvaruutvecklare inom digital och analog teknik från ca 3 V till ca 48 V.
Du kommer att lära dig massor hos oss och i uppdraget men innan vi arbetar tillsammans ser vi att du har med dig erfarenheter från några av dessa områden:
M.Sc inom elektroteknik eller embedded systems
Minst tre års erfarenhet av digital och/eller analog kortkonstruktion
Du skall gärna ha systemerat och konstruerat mikrokontroller- och/eller FPGA-baserade kretskort med periferikretsar och strömförsörjning
Erfarenhet av design av ACDC- och DCDC-omvandlare
Använt schemaritningsverktyg som exempelvis Cadence eller Altium Designer
Meriterande om du har erfarenhet av simuleringsverktygen t.ex LT Spice eller Hyperlynx
Vi söker dig som gillar att jobba i labb och är van vid olika sorters mätinstrument. I den här rollen får du vara med i hela kedjan av utveckling från krav till systemering, verifiering och produktifiering. Låter det intressant? Skicka in din ansökan!
VILKA ÄR VI? Vi älskar att göra saker tillsammans och strävar efter en bra mix av jobb och fritid. Det kan vara AWs, event, träningsaktiviteter, alpresor eller inspirationsföreläsningar. Vi har gjort många roliga resor ihop vilket har varit fantastiskt och något vi vill fortsätta med.
Kompetensutveckling har alltid varit viktigt för oss och förutom utvecklingsmöjligheter i ditt konsultuppdrag och diverse tekniska utbildningar har vi interna program för personlig utveckling. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7324224-2048478". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sigma Embedded Engineering AB
(org.nr 559015-0685), https://jobs.sigmaembeddedengineering.se
Lindholmspiren 9 (visa karta
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417 56 GÖTEBORG Arbetsplats
Sigma Embedded Engineering Jobbnummer
9959822