Hårdvarutekniker | Skövde | Experis
2026-04-13
Är du den som älskar att skruva, felsöka och få teknik att fungera sömlöst? Trivs du med varierande arbetsuppgifter och att arbeta nära verksamhetens kärna? Då kan det här vara rätt roll för dig!
Om rollen
Vi söker en noggrann och nyfiken Hårdvarutekniker som vill arbeta med en stor uppsättning av enheter av Android-baserad utrustning i en komplex och dynamisk miljö. Här får du jobba praktiskt och systematiskt med allt från felsökning till installationer samt löpande förbättringsarbete!
Du kommer att arbeta med ett brett spektrum av enheter, exempelvis:
Datorer och arbetsstationer
Skrivare
Scanners och handdatorer
Surfplattor kopplade till maskiner och produktionslinor
Övriga Android-enheter som används i produktionsverksamhet
Miljön är varierad - Vi letar efter dig som tycker om att dyka in i tekniska utmaningar - särskilt när det handlar om att snabbt identifiera hårdvarufel och få utrustningen tillbaka i drift. Hos oss blir varje löst problem en konkret förbättring i produktionen och en chans för dig att växa i din tekniska roll!
Dina arbetsuppgifter kommer att inkludera:
Installera, konfigurera och underhålla Android-baserade enheter
Felsöka hårdvara, nätverksanslutningar och integrationer
Arbeta löpande med PowerShell för automatisering och konfigurering
Hantera uppdateringar, firmware och applikationsdistribution
Utföra support på plats i produktion och säkerställa hög driftstabilitet
Dokumentera lösningar och bidra till förbättring av rutiner och processer
Vi söker dig som har:
1-3 års erfarenhet som IT-tekniker eller liknande
Kunskaper om ärendehanteringssystem, Windows client OS, Android OS, Android OS och powershell
Övergripande kunskap om datorer, kringutrustning, operativsystem, nätverk och informationssäkerhet
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Vem är du?
Vi tror att du är en flexibel och ansvarstagande person med ett genuint teknikintresse. Noggrannhet och serviceanda är dina ledord, och du tycker om att kommunicera med människor i alla lägen. Det viktigaste för oss är att du bär med dig en positiv inställning, driv och vilja att utvecklas!
Om Experis
Experis är ett ledande, globalt konsultbolag inom IT/Tech med över 600 konsulter på uppdrag i Sverige och 22 000 konsulter runt om i världen. Via Experis får du tillgång till en stor variation av spännande uppdrag hos våra intressanta kunder inom både privat och offentlig sektor.
På Experis får du en personlig konsultchef och kontinuerlig kompetensutveckling så att du kan hålla dig ajour med ny teknik. Experis, som är en del av ManpowerGroup, har ett långsiktigt hållbarhetsarbete (Working to change the world - ESG strategy) med målsättningen att bidra till att lösa kompetensbristen av bland annat IT-resurser.
Vi på Experis är ett värderingsstyrt bolag, och allt vi gör genomsyras av våra värderingar People, Knowledge och Innovation.
People | Vi inkluderar och välkomnar alla oavsett roll, funktion eller ansvar. Vi värderar kompetens och har förtroende för att individen tar eget ansvar och levererar inom ramen för sin rollbeskrivning. Vi är prestigelösa och vårt arbetsklimat bygger på öppenhet och trygghet.
Knowledge | Vi har ett "growth mindset" och håller oss relevanta på marknaden genom att ständigt förflytta och höja vår egen kompetens, våra konsulters samt våra lösningar/erbjudanden.
Innovation | Vi vågar testa nytt och misslyckas. Det kräver mod. Vi har ett utifrån och in-fokus och arbetar hela tiden med värdeskapande aktiviteter för våra målgrupper.
Praktisk information
Placeringsort: Skövde.
Omfattning: Heltid.
Arbetstid: Dagtid.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
