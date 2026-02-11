Hårdvarunära utvecklare inom C/C++
Vill du arbeta nära tekniken på riktigt och utveckla lösningar i gränslandet mellan mjukvara och hårdvara? Hos Combitech i Stockholm får du möjlighet att arbeta med avancerad inbyggd utveckling, från kretsscheman till färdig kod. Vi söker dig med intresse för hårdvarunära programmering, inbyggda system och moderna kommunikationsprotokoll - och som vill vara del av ett team som tillsammans skapar teknik som gör skillnad.
Din roll som hårdvarunära utvecklare inom C/C++
I rollen som hårdvarunära programmerare kommer du få utveckla realtidssystem i C/C++ med ansvar för hela kedjan inom inbyggd utveckling - från att analysera hårdvarans arkitektur och kommunikationsprotokoll till att designa, optimera och implementera robusta lösningar, som används i allt från avancerade elektroniksystem till samhällsviktig teknik.
Du får möjlighet att bygga djup domänkunskap inom försvarsteknologi, vilket innebär att du blir sakkunnig i de specifika kraven och reglerna som styr våra produkter och leveranser.
Arbetet sker i små, tvärvetenskapliga team där ni tillsammans skapar lösningar som integreras mot hårdvarukomponenter. Kodgranskningar, demos och interna workshops är naturliga delar av utvecklingsprocessen och höjer både kunskapsspridning och kvalitetssäkring hos oss. Teamen kombinerar noggrannhet, kreativitet och ett genuint intresse för teknikens helhet - allt för att utveckla produkter som bidrar till ett säkrare, mer motståndskraftigt och hållbart samhälle.
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av hårdvarunära programmering i C/C++ och som är trygg i att läsa och tolka datablad, kretsscheman och hårdvaruspecifikationer. Du har ett tekniskt intresse, är nyfiken på att lära nytt och uppskattar att arbeta nära hårdvaran. Det är meriterande om du har erfarenhet av olika hårdvaruarkitekturer.
Som person arbetar du analytiskt och strukturerat och trivs med att förstå hur saker hänger ihop på djupet. Du är nyfiken, tar gärna till dig ny kunskap och uppskattar möjligheten att utvecklas inom både mjukvara och hårdvara. Rollen innebär nära samarbete med andra tekniker och utvecklare, därför är det viktigt att du är kommunikativ och trivs i en miljö där man lär av varandra. Du tycker om att lösa problem och har tålamod att felsöka när system beter sig oväntat, samtidigt som du har förmågan att se helheten och hur olika delar av systemet påverkar varandra.
Då tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess krävs det att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll.
Kom & gör skillnad
Vi tror att man gör ett bättre jobb om man kan fokusera på rätt saker, därför gör vi det lätt att kombinera jobbet med vardagen. Vi satsar på våra medarbetare, de utgör kärnan, hjärnan och hjärtat i vår verksamhet. Dessutom står vi på en stadig grund av högteknologi, forskning och anställningstrygghet med försvars- och säkerhetskoncernen Saab som ägare.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Kolla in våra karriärsidor!
Kontaktperson: Kristin Rosenhall - kristin.rosenhall@combitech.com
