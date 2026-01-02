Hard Rock Cafe Vasagatan söker Retail Manager!
2026-01-02
Är du passionerad inom detaljhandel och service, och vill vara en del av ett globalt och ikoniskt varumärke som Hard Rock?
Vi söker en engagerad Retail Manager till vår nya Rock Shop som vill leda teamet, driva försäljning och säkerställa att butiken når sin fulla potential.
Dina ansvarsområden
Leda och utveckla Rock Shop teamet med fokus på service och resultat
Ansvara för inköp, lagerhantering och butikens dagliga drift
Säkerställa att butiken når uppsatta mål och levererar en förstklassig gästupplevelse
Planera scheman och coacha personalen
Vi söker dig som
Har erfarenhet av retail management
Är strukturerad och självgående
Trivs i ett högt tempo och kan motivera ett team
Talar engelska (obligatoriskt) och gärna svenska (meriterande)
Vi erbjuder
Heltidsanställning
En arbetsplats med musik, energi och internationell stämning
Möjlighet att växa inom det ikoniska Hard Rock-varumärket
Arbetsort: På plats, Rock Shop, Vasagatan 26, Stockholm City Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: work@hrcstockholm.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Retail Manager". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare HR Stockholm AB
(org.nr 559507-9871), https://cafe.hardrock.com/stockholm/sv/
Kungsbron 21 (visa karta
)
111 22 STOCKHOLM Jobbnummer
9667903