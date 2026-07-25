Här skriver du in din rubrik

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Stil Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Hammarö
2026-07-25


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STIL står för Stiftarna av Independent Living i Sverige. Vi är ett ickevinstdrivande assistanskooperativ och en ideell förening av personer med normbrytande funktionalitet. I STIL är det medlemmarna som själva arbetsleder sina personliga assistenter. Vi jobbar för självbestämmande, frihet och lika möjligheter oavsett funktionsförmåga. STIL bildades 1984 och vi var med och införde personlig assistans i Sverige. Läs mer på www.stil.se.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24
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Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Stil Assistans AB (org.nr 556777-9615), https://www.stil.se/
663 30  HAMMARÖ

Arbetsplats
Stil assistans

Jobbnummer
10011491

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