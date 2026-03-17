Har du intresse för kalkyl?
Trafikverket / Byggjobb / Huddinge Visa alla byggjobb i Huddinge
2026-03-17
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Trafikverket i Huddinge
, Stockholm
, Ekerö
, Solna
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
Tvärförbindelse Södertörn befinner sig i en expansiv fas och erbjuder nu en spännande möjlighet. Här får du chans att arbeta i ett team av engagerade och stöttande kollegor i projekt som är med och bidrar till Trafikverkets övergripande mål - "Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt".
Dina arbetsuppgifter
Tvärförbindelse Södertörn är en del av Yttre tvärleden som går från Täby i norr till Haninge i söder. Yttre Tvärleden består av Norrortleden som redan är färdigbyggd, förbifart Stockholm som är under byggnation och Tvärförbindelse Södertörn som fortfarande är under planering och som utgör den sista sträckan mellan E4/E20 och Nynäsvägen. Tvärförbindelse Södertörn är en förutsättning för ett växande Södertörn. Den möjliggör en utbyggd kollektivtrafik, skapar bättre förutsättningar för godstrafik och avlastar det regionala vägnätet. Målet är att Tvärförbindelsen ska bli ett hållbart, smidigt och tryggt transportstråk för alla.
Vi förbereder programmet för en kommande produktionsfas, vilket innebär att vi stärker programstaben med de resurser och kompetenser som krävs framåt.
I rollen som projektledare kommer du att;
Stötta program och projekt i kalkylarbetet genom att upprätta, granska och kvalitetssäkra kostnadskalkyler i olika skeden
Stötta projekten i kostnadsbedömning av ändringar
Ta fram, förvalta och vidareutveckla processer, arbetssätt, mallar och rutiner inom kalkyl- och kostnadsstyrningsområdet
Säkerställa att kalkylarbetet bedrivs på ett enhetligt och strukturerat sätt inom Tvärförbindelse Södertörn
I samverkan med ekonomifunktionen kvalitetssäkra prognoser, budgetar och totalkostnadsbedömningar
Analysera och bedöma kostnadskonsekvenser av förändringar i kontraktens omfattning och innehåll
Delta i analys av osäkerheter och risker kopplade till kalkylområdet
Övrig information
Placeringsort för tjänsten är Huddinge.
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet. Intervjuer är planerade att genomföras via skype vecka 17.
Vill du ha en flexibel vardag med möjlighet att arbeta hemifrån? I den här rollen kan du jobba på distans upp till två dagar i veckan.
För att undvika att du missar viktig information om din ansökan behöver du se till att hålla dig uppdaterad via "Min karriärsida"! Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! Du kan med fördel även lägga till den mejladressen i dina mejlkontakter.Kvalifikationer
Vem är du?
För denna roll är det viktigt att du är lyhörd för behov, engagerar dig i att hitta lösningar och agerar snabbt för att hjälpa på ett professionellt och välkomnande sätt. Du arbetar strukturerat och metodiskt, bryter ner arbete i tydliga steg och säkerställer att uppgifter genomförs noggrant från start till mål. Samtidigt har du förmågan att analysera situationer, se helheten och identifiera effektiva lösningar även i mer komplexa frågor. Du driver arbetet framåt genom att ta egna initiativ, fatta självständiga beslut och agera även när alla förutsättningar inte är helt givna.
Vi söker dig som har
universitets- eller högskoleutbildning (180 hp/120 p) inom teknik eller ekonomi, alternativt annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig
flerårig arbetslivserfarenhet av befattningar såsom kalkylator, contract manager, anbudskalkylator, cost controller, byggledare, platschef, kontraktsekonom, projektingenjör, projektledare eller annan befattning som vi bedömer likvärdig
erfarenhet av större komplext infrastrukturprojekt
goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
arbetat i kalkylprogram såsom MAP, BidCon och/eller annat system som är likvärdigt
Det är meriterande om du har
god kännedom om standarder, regelverk och entreprenadjurikdik, såsom AMA, AB04/ABT06
goda kunskaper i Excel och PowerBISå ansöker du
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
Inom Stora projekt leder vi flera av Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.
Läs mer här
Om projektethttps://www.trafikverket.se/vara-projekt/projekt-i-stockholms-lan/vag-259-tvarforbindelse-sodertorn/ Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "16:2026:048". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trafikverket
(org.nr 202100-6297) Kontakt
Rekryterande chef
Björn Zetterman 0101232662 Jobbnummer
9801206