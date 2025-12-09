Har du gedigen erfarenhet inom smide och svetsning?
Best Bemanning & Rekrytering I Sverige AB / Svetsarjobb / Eskilstuna
2025-12-09
Är du en erfaren smed och svetsare som älskar att lösa problem och trivs i varierande projektmiljöer? Just nu söker Best Bemanning & Rekrytering en driven kollega till vår kund!
Arbetsuppgifter inom smide och svetsningI rollen arbetar du med förebyggande och åtgärdande montage, underhåll samt tillverkning och reparation av metallkonstruktioner. Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
Tillverkning, reparation och montage av stål- och metallkonstruktioner enligt ritning och kravspecifikation
Svetsning med olika metoder, t.ex. MIG, MAG och TIG
Kapning, bockning och bearbetning av metall
Montering av balkar, räcken, grindar och andra metallkomponenter
Kvalitets- och säkerhetskontroller av utfört arbete
Samarbete med kollegor inom projektteam för att säkerställa kundnöjdhet
Kravprofil och kompetens för rollen som smed/svetsare Flerårig praktisk erfarenhet av smide och svetsning inom bygg eller industri
Kunnig i ritningsläsning och vana vid att arbeta efter instruktioner
Certifikat eller utbildning inom svetsning (MIG/MAG/TIG) är meriterande
B-körkort samt god svenska i tal och skrift är ett krav
Erfarenhet av arbete med verktyg och maskiner i verkstadsmiljö
Grundläggande förståelse för arbetsmiljö och säkerhet
Viktiga egenskaper för smed och svetsare Du arbetar noggrant, systematiskt och med stort fokus på säkerhet
Du är flexibel, självgående och lösningsorienterad
Trivs med både självständiga arbetsuppgifter och att samarbeta i olika team
Du är prestigelös, har en positiv inställning och delar gärna med dig av erfarenheter
Anställningsvillkor och erbjudande Heltidstjänst, dagtid
Stora möjligheter till vidareutveckling inom yrket
Placeringsort: Eskilstuna
Så ansöker du till tjänst som smed/svetsare
Skicka in din ansökan med CV samt ett personligt brev där du kort beskriver varför du vill arbeta som smed/svetsare hos oss.
Varmt välkommen med din ansökan och bli en del av vårt engagerade team inom smide och svetsning! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Best Bemanning & Rekrytering i Sverige AB
(org.nr 556786-7352) Arbetsplats
Best Bemanning & Rekrytering AB Kontakt
Tim Rytterström tim.rytterstrom@bestbemanning.nu 016-5429019 Jobbnummer
9634877